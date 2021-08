Un nuevo análisis masivo confirma cuántos casos de Covid son realmente asintomáticos

Desde el estallido de la pandemia mundial del coronavirus, la identificación y aislamiento de los casos asintomáticos ha sido clave para contener la propagación del virus en todos los países. Sin embargo, distinguir a los que son verdaderamente asintomáticos de los que simplemente aún no muestran signos del virus ha dificultado el cálculo de una cifra precisa sobre los riesgos de sucumbir a la Covid-19.

Un análisis realizado en EE UU por un grupo de investigadores médicos a partir de más de 350 estudios ha descubierto que poco más del 35% de todas las infecciones por Covid-19 son realmente asintomáticas.

A lo largo de la pandemia, los cálculos han variado considerablemente. Cuando saltó la pandemia, las estimaciones más conservadoras hablaban de que menos del 20% de las personas podrían ser infecciosas sin mostrar ningún síntoma.

La dificultad para identificar correctamente a un asintomático es más que evidente: sin fiebre, pérdida de olfato, dolor de garganta o tos, no son tantas las personas que acuden voluntariamente a hacerse una prueba, especialmente al inicio de la pandemia, cuando no existían los cribados masivos poblacionales.

A esto se suma la variedad de síntomas que la Covid-10 manifiesta, muchos de ellos recién identificados a medida que surgen nuevas variantes. En este sentido, repasar la bibliografía para identificar a aquellos que podrían haber sido finalmente sintomáticos tampoco es una tarea fácil, explican desde Science Alert.

Para abordar estas limitaciones, en este reciente estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), el equipo realizó sistemáticamente dos metaanálisis separados de estudios de Covid-19 existentes que informaron sobre infecciones confirmadas por laboratorio.

El primer metaanálisis se limitó a estudios que incluyeron un período de seguimiento sustancial para eliminar a aquellos que experimentaron algún tipo de efecto del virus con posterioridad. Los resultados de este análisis arrojaron un porcentaje de asintomáticos del 35,1% al incluir todos los estudios con una duración de seguimiento suficiente para identificar infecciones asintomáticas.

En el segundo análisis solo se incluyeron estudios que delimitaron las infecciones silenciosas en el momento de la prueba y realizaron un seguimiento para distinguir la etapa presintomática de las infecciones asintomáticas. El porcentaje de asintomáticos estimado fue del 36,9%.

Estas cifras refuerzan las especulaciones de que muchas de las predicciones sobre asintomáticos estaban hechas a la baja, ya que estos datos ponen de relieve que al menos uno de cada cuatro casos de coronavirus son silenciosos, asintomáticos.