Un nuevo tiroteo en una escuela de EEUU deja tres muertos y seis heridos

, la segunda más grande de este estado del Medio Oeste, pero, dijo el jefe de Policía de la ciudad, Mike Sack.

El ataque comenzó a las 9, y una mujer adulta y una joven murieron y seis más resultaron heridas casi de inmediato por los disparos del agresor dentro de la Escuela Secundaria Central de Artes Visuales y Escénicas, prosiguió el jefe policial en conferencia de prensa.

La Policía, que respondió a una llamada de emergencia sobre un «tirador activo», llegó al lugar «en un par de minutos» e intercambió disparos con el agresor, que fue alcanzado por las balas y murió, agregó Sack, informó la agencia de noticias AFP.

La dramática situación obligó a los estudiantes a trabar las puertas de las aulas, y colocarse algunos en las esquinas de las aulas, saltar por las ventanas y salir corriendo del edificio en busca de seguridad, dijeron testigos.

Los tiroteos, en especial en los establecimientos escolares, son un flagelo en Estados Unidos. En mayo, un adolescente mató a 19 estudiantes y dos docentes en una escuela primaria de la localidad de Uvalde, en Texas, en uno de los hechos de este tipo más letales de los últimos años.

A teacher and a teenage girl were killed in a shooting at a school in St. Louis, Missouri. The gunman, believed to be in his 20’s, was also killed in a gun battle with police. This marks the 40th school shooting in the U.S. this year, a half dozen more than in all of last year. pic.twitter.com/P1WaFO1LTP

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 24, 2022