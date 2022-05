Un nuevo video muestra que no hubo enfrentamientos antes de la muerte de Abu Akleh

Un nuevo video difundido este viernes muestra que no hubo enfrentamientos antes de la muerte de la periodista palestino-estadounidense de la cadena Al Jazeera Shireen Abu Akleh, ocurrido hace poco más de una semana en un campamento de refugiados en Cisjordana y que provocó indignación mundial y llamados generalizados para una investigación independiente.

La grabación, verificada por Al Jazeera, corrobora los relatos de los testigos y agrega más pruebas a la versión de que fueron las fuerzas israelíes las que dispararon contra Abu Akleh.

El nuevo video comienza momentos antes de que mataran a la periodista, de 31 años, y muestra una relativa calma y tranquilidad, en contra de las afirmaciones de los funcionarios israelíes de que se estaban produciendo combates en la zona.

Según sus colegas y testigos en el lugar, la reportera fue asesinada por un soldado israelí el 11 de mayo mientras cubría una incursión militar en la ciudad ocupada de Jenin, en Cisjordania.

El video muestra un silencio inicial sin sonidos de lucha, lo que corrobora los informes de testigos de que no hubo enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los combatientes palestinos en el momento del tiroteo, al contrario de lo que sugirió Israel, informó Al Jazzera en su sitio online.

Se ve a algunas personas hablando y riendo en primer plano y otras en el fondo, incluida Abu Akleh y algunos de sus colegas que usan chalecos antibalas azules, también visibles.

Abu Akleh y los demás periodistas caminan en dirección a donde se encontraban las fuerzas israelíes, antes de que comiencen a sonar los disparos.

Una vez que empieza el tiroteo, las personas en primer plano comienzan a huir de donde estaban posicionadas las fuerzas israelíes. Se puede ver a Abu Akleh tirada en la calle después de recibir un disparo.

New video emerges of moment #ShireenAbuAkleh was shot dead. Significantly, the group is relaxed and no gunfire is apparent as they prepare to work. There are two instances of repeat single shots, not bursts, that appear to come towards them. Warning : distressing content pic.twitter.com/XpkOKFwizc

— Tom Bateman (@tombateman) May 19, 2022