Un oficial de Scotland Yard confesó 49 delitos sexuales y violaciones contra 12 mujeres

Un oficial de la Policía Metropolitana de Londres (Met), conocida como Scotland Yard, admitió ante un tribunal londinense haber cometido 49 delitos sexuales y violaciones contra 12 mujeres durante al menos dos décadas.

Se trata de David Carrick, de 48 años, que usó su cargo para infundir miedo a las víctimas y se declaró culpable de un total de 49 delitos contra 12 mujeres, entre ellos 24 cargos de violación en un período de 17 años.

Carrick, quien conoció a algunas víctimas a través de sitios de citas en línea o en eventos sociales, fue suspendido de sus funciones cuando fue arrestado en octubre de 2021.

Sus delitos abarcaron de 2003 a 2020 y la mayoría tuvo lugar en el condado de Hertfordshire, donde vivía.

Admitió haber violado a nueve mujeres, algunas en múltiples ocasiones durante meses o años, y muchos de esos ataques involucraron violencia que las habría dejado con lesiones físicas.

El oficial de la policía de Londres compareció ante el Tribunal de la Corona de Southwark para declararse culpable de cuatro cargos de violación, privación ilegal de libertad y abusos sexuales, relacionados con una mujer de 40 años en 2003.

En diciembre, Carrick, que había servido en el Ejército antes de incorporarse a la Met en 2001, admitió 43 cargos contra otras 11 mujeres, incluidos 20 cargos de violación, entre marzo de 2004 y septiembre de 2020.

La subcomisaria adjunta Barbara Gray, de la Met, se disculpó por no haber actuado antes ya que Carrick había sido objeto de nueve incidentes, entre ellos acusaciones de violación.

«Deberíamos haber detectado su patrón de comportamiento abusivo y, como no lo hicimos, perdimos oportunidades para sacarlo de la organización», afirmó Gray.

«Lamentamos sinceramente que el poder continuar usando su papel como oficial de policía pueda haber prolongado el sufrimiento de sus víctimas», dijo la subcomisaria, en declaraciones a la emisora pública británica BBC.

Por su parte, Jaswant Narwal, fiscal jefe del Servicio de Fiscalía de la Corona Thames and Chiltern, agregó que Carrick tenía un papel en el que se le confiaba la responsabilidad de proteger a las personas, pero durante 17 años, en su vida personal, hizo exactamente lo contrario.

«Estamos hablando de un hombre que degradó, humilló y asaltó sexualmente y violó a mujeres sin descanso. A medida que pasaba el tiempo, la gravedad de sus crímenes aumentó, creyendo que no sería descubierto».

Según Narwal, el agente conoció a algunas de sus víctimas a través de sitios como Tinder y Badoo o en eventos sociales, y usó su papel de policía para ganar su confianza.

Mientras que el inspector Iain Moor, de la Unidad de Delitos Graves de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire, dijo que el «gran número de delitos» mostraba la naturaleza prolífica e insensible de Carrick y agregó que espera que se presenten aún más víctimas.

«Si bien no era un hombre que acechaba las calles en busca de víctimas, invertía tiempo en desarrollar relaciones con las mujeres para mantener su apetito de dominación y control y debilitaba a sus víctimas de la manera más destructiva», dijo Moor a la prensa fuera del Tribunal.

En tanto, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, afirmó que estaba «absolutamente asqueado y consternado» por los crímenes de Carrick.

Dijo que «se deben responder preguntas serias sobre cómo pudo abusar de su posición como oficial de esta manera horrenda».

