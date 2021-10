Un oficialismo que perdió: Julio Insfrán deberá compartir el manejo de la Junta Electoral

Este jueves en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo se vivió un hervidero político. Era el día en que se realizaba la Asamblea Extraordinaria que elegía los miembros de la Junta Electoral y la oposición, encarnada en la lista «Azul 10 de noviembre» ganó el cónclave por 54 votos a 42 lo que le permitió presidirla en cabeza de Marcelo Marin, un capitán de la pesca; todo una novedad para el sector. «Es la primera vez en la historia que un afiliado de la pesca preside una asamblea. Es del del sur y a su vez va como secretario adjunto de la lista azul», festejaban desde el campamento opositor.

Pero no solo tuvo suceso ese revuelo: una vez que pasó esa votación, el oficialismo que fue dividido a la Asamblea se terminó fusionando para no perder el control total de la Junta Electoral.

Veamos: Julio Insfrán, el actual secretario general, y que quiere reelegir para encarar su tercer mandato participó en representación de la lista Celeste; mientras que su segundo, el Adjunto Mariano Moreno encabeza la lista naranja. De esta manera Insfrán no pudo cumplir, y como contó a Mundo Gremial, con su deseo de armar una lista de unidad (Julio Insfrán, entre la continuidad y la “búsqueda de la unidad” – Mundo Gremial). Fue así que viendo que la oposición había alcanzado el triunfo se unieron para no entregar la presidencia de la Junta Electoral por lo que se terminaron dividiendo los cargos. A su vez, la lista Azul pidió que hubiera cupo femenino ya que esto no había sido contemplado por los oficialismos.

En conclusión la Junta Electoral quedó conformada así: Ricardo Vincenti (Presidente), Nancy Jaramillo (Vicepresidente), Carlos Vivarelli (Secretario); y los suplentes: José Luis Rivas, Érica Verón y Miguel Schechtel. Irá en la fórmula con Gustavo Santa Cruz, que es la propuesta como secretario general de la lista Azul. Otra dirigente que es de la pesca y con muy buena reputación en el gremio es Nancy Jaramillo, la vicepresidente de la Junta.

Ahora queda un largo camino hasta realizar las elecciones entre el 5 de enero y el 15 de febrero del año próximo.

Un conflicto con un sindicato en crisis

La principal empresa de transporte de lanchas en el Delta, Interisleña, está en graves problemas financieros; esto es por falta del pago de subsidios por parte de la Provincia de Buenos Aires. Esta empresa tiene un giro mensual de casi 7 millones de pesos en salarios y otra millonada en combustible, que también paga subsidiado. Entre los trabajadores oscilan entre llevar adelante un paro o no y no encuentran una posición clara en el Centro de Patrones; el tema es que desde el sindicato no hay una clara posición al respecto y cuentan las malas lenguas que el tema ha llegado a culminar a las trompadas entre delegados y trabajadores.