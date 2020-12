Un padre transgénero difunde su parto en TikTok y se hace viral

Danny Wakefield, un hombre transgénero, dio a luz este 28 de noviembre a su hijo Wilder y consiguió hacerse viral compartiendo en redes sociales su parto.

A lo largo del embarazo, ha querido compartir la evolución de su tripa y ecografías donde se veía el crecimiento del bebé, acompañado de mensajes reivindicativos por su identidad y su físico.

“Los cuerpos trans y no binarios son sagrados”, declaró. “Por favor, dejen de comentar sobre los cuerpos de otras personas. Nunca sabes por lo que otra persona está pasando”.

El momento del parto en una piscina quiso compartirlo con sus seguidores a través de TikTok y logró hacerse viral. “Llegó muy rápido y nació en casa en el agua después de 10 horas de trabajo y 30 minutos de empuje”, relató.

“Dar a luz fue la experiencia más dolorosa y poderosa de mi vida. No dejes que el video te engañe, no pensé que pudiera hacerlo. De hecho, solo recuerdo haber dicho una y otra vez ‘No puedo hacer esto’. Pero los instintos naturales de mi cuerpo vencieron la duda sembrada en mi cerebro y lo hice porque este cuerpo es capaz de mucho más de lo que la sociedad me ha condicionado a creer”, expresó en Instagram.