UN PASO DE COMEDIA.

Algo embadurnó el breve diálogo del presidente electo Joe Biden con Alberto Fernández, produjo sinsabores en Casa Rosada y nada absolutamente en la Casa Blanca. Fue mientras el gobierno celebraba su primer año de gestión. Sin torta ni velitas.

Aquí el canciller Felipe Solá generó un batuque y una demostración de la falta de baquía que padece el Gobierno argentino. Eso dio lugar a diversos malestares que hoy ya son pretéritos. Hoy todo pasa por la milagrosa vacuna. ¿Será la solución mágica y el gran regalo de Navidad como lo prometió el Presidente?

Desde el grotesco velorio a su majestad Maradona, otras cosas ocurrieron; el ingeniero agrónomo Solá dio su versión del diálogo Biden&Fernández. El señor canciller no registra ningún antecedente internacional que lo capacite para una gestión responsable. Desconoce los intríngulis estratégicos y el quien es quien del mundo. Sin mencionar las liturgias secretos del ceremonial y dominio de lenguas –inglés y francés- necesarios para estas funciones. El actual Canciller tiene experiencia y cargos en el opaco tapiz de sucesivos gobiernos vernáculos.

Al igual que la ministra de seguridad y tantos otros le tocó en suerte una función ajena a su experiencia. No son los únicos vírgenes o debutantes en cargos determinantes del Gobierno. Así les va

Es curioso; Solá reconoce que es bocón pero no mentiroso. Y sostiene sus dichos. ¿Habrá sido víctima de alguna engañifa en la trama perversa de la interna del oficialismo?

Por su parte, el amable Joe Biden no toca el tema de la infidencia y hasta se preocupa por explicar a los periodistas la incómoda lesión del tobillo producida por un tropiezo con su perro.

De la Argentina ya sabe lo suficiente. Fue vicepresidente de Obama –que tuvo sus disgustos con Cristina Kirchner -, estuvo en Buenos Aires y se hizo de algunos conocidos. Tiene razones para estar informados.

Biden está al tanto que Alberto Fernández viajará en mayo a Beijing para entrevistarse con el líder Xi Jinping. China pretende que en ese viaje firmen el compromiso argentino con la iniciativa Una franja Una Ruta, donde hay dineros para obras de infraestructura. Desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz, advierte que no hay que adherir sin antes arreglar con el FMI. Beliz sabe en Washington, esta visita es muy delicada.

Biden y su asesor de seguridad Jake Sullivan, necesitan hacer acuerdos con América Latina. No serán una continuidad estricta de las políticas de Obama, pero está prevenido. La promoción de la democracia y la lucha contra la corrupción, los derechos humanos, independencia judicial, libertad de prensa y la defensa del medio ambiente, serán prioridad. Son temas que nos atañen.

El ex canciller mexicano Jorge Castañeda sostuvo en The New York Times que “la región necesita inspiración y política exterior de Washington, no tópicos o eslóganes torpes. Trump aplacó a presidentes como Jair Bolsonaro de Brasil, Andrés Manuel López Obrador de México y Nayib Bukele de El Salvador, quienes lo consideraban un aliado. Biden cambiará significativamente la política exterior de Estados Unidos hacia la región, a pesar de una posible mayoría republicana en el Senado”.

Por su parte y después de telefonearse con Biden, Fernández se postuló: “Quiero trabajar junto a usted para ordenar a América Latina y creo que con el Papa como socio, definitivamente, nos va a ir muy bien”.

Esto ocurrió después del velorio y los graves etc, que vienen ocurriendo, incluyendo entre otras cosas, las diferencias entre el Presidente y la señora Vice.