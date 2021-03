Un plan integral beneficiará a 1.000 pymes que exporten a China – Télam

El Plan de Desarrollo Exportador a China implicar una inversin pblica de $ 1.500 millones.

El Gobierno present el Plan de Desarrollo Exportador a China, una estrategia integral con financiamiento, capacitacin, y apoyo tcnico al sector privado, que tiene como objetivos aumentar los envos argentinos a ese pas y de beneficiar a alrededor de 1.000 pequeas y medianas empresas (pymes), con una inversin pblica de $ 1.500 millones.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matas Kulfas, junto al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y al embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli, fueron los encargados de presentar el Plan de Cooperacin con China.

“La apuesta de China por fortalecer el tamao de su mercado interno y el poder adquisitivo de sus consumidores abre la oportunidad de aumentar y diversificar nuestras exportaciones”, afirm Kulfas.

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) ser el encargado de gestionar las dos lneas de crdito, en el marco de la cooperacin de China con Argentina”

Precis que “el intercambio bilateral entre la Argentina y China creci de aproximadamente US$ 2.000 millones en el 2000 a US$ 16.000 millones en 2019”, y remarc que el gigante asitico “es el segundo socio comercial del pas, y en algunos meses de 2019 y 2020, se ha ubicado en el primer lugar”.

El Ministro indic que “en 2019, la Argentina export a China por US$ 6.800 millones, lo que representa aproximadamente el 10,8% del total de las exportaciones argentinas”, y seal que “a pesar de la pandemia, las exportaciones argentinas a se pas pudieron sostenerse durante 2020”.

LANZAMOS EL PLAN DE COOPERACIN PRODUCTIVA CON CHINA Junto a Sabino Vaca Narvaja y autoridades de China lanzamos este plan que tiene como principal objetivo que las PyMEs dupliquen las exportaciones a este mercado clave de la economa mundial. pic.twitter.com/EmBB6W0P2v Matas Kulfas (@KulfasM) March 12, 2021

Las herramientas

El Plan de Desarrollo Exportador a China implicar una inversin pblica de $ 1.500 millones, en aportes no reembolsables para ayudar a la asistencia tcnica de las pymes, y nuevas lneas de crdito para prefinanciar exportaciones que totalizan ms US$ 10 millones, entre otros beneficios e iniciativas.

De esta forma, las pymes que exporten a ese pas tendrn el beneficio del acceso a una lnea de crdito en dlares, con un monto total a otorgar de hasta US$ 10 millones, a tasas subsidiadas, segn se trate de nuevos exportadores, por hasta US$ 200.000 y al 4% anual; o de ya consolidados, por hasta US$ 300.000 y el 4,5%.

Tambin se dispondr de una lnea en pesos, con un monto total de $ 500 millones, tambin con tasas subsidiadas, a travs de cual las pymes podrn solicitar hasta $ 16 millones con el 27% anual, si es una nueva firma exportadora; o hasta $ 24 millones al 30%, si es “exportador frecuente”.

El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) ser el encargado de gestionar las dos lneas de crdito, en el marco de la cooperacin de China con el Gobierno argentino.

Tambin habr capacitaciones, seminarios y ronda de negocios para ayudar a potenciar las exportaciones argentinas al pas chino.

“La nueva clase media china abre nuevas perspectivas no slo por aumento de la demanda, sino tambin por el crecimiento de sus exigencias y expectativas”” Matas Kulfas

Las rondas de negocios incluirn a los sectores de productos orgnicos, lcteos, alimentos para mascotas, bebidas e infusiones (jugos de fruta, yerba mate), carnes (vacuna, ovina, caprina, aviar y porcina), vinos, productos culturales, educativos y de diseo, y frutos secos.

Para Kulfas, “la nueva clase media china abre nuevas perspectivas no slo por aumento de la demanda, sino tambin por el crecimiento de sus exigencias y expectativas”.

Al respecto, consider que hay “oportunidades en el sector de carnes, dnde el comercio y las inversiones entre nuestros pases estn creciendo de forma acelerada”.

“Por mencionar apenas un ejemplo reciente de este fenmeno, en 2020, el 75% del volumen exportado de carne vacuna se envi a China, lo que marc un rcord histrico”, afirm el Ministro, quien sostuvo: “Estamos presentando una agenda de cooperacin bilateral que permitir ampliar las enormes oportunidades que existen, y trabajar, junto al sector privado, para generar nuevos canales de comercio e inversiones, con el objetivo de abrir oportunidades para que nuestras empresas puedan posicionar sus productos en el creciente mercado interno de China”.

Con plan el objetivo es que las pymes puedan acceder a mejoras en la productividad, adaptaciones productivas, desarrollo de herramientas comerciales y plataformas de comercio electrnico, certificaciones de calidad, y asesoramiento legal para obtencin de registros y licencias.