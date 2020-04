Un policía de California pega puñetazos a un niño de 14 años mientras lo detiene por haberse comprado cigarrillos

Un vídeo muestra cómo un agente de la Policía del norte de California (EE UU) golpea brutalmente a un menor de 14 años que yace en el suelo sin posibilidad de defenderse y ante la indignación de un testigo que contemplaba la terrible escena mientras le imploraba que parara de golpearle.

Las imágenes se volvieron virales tras la denuncia que la hermana del menor hizo en Twitter, donde pidió justicia por la agresión del agente. “Mi hermano pequeño que tiene 14 años. Por favor, retuitéalo, ¡Sólo queremos justicia para mi bebé!”, pedía en el mensaje.

En el vídeo, que ya tiene más de dos millones de visualizaciones en Internet, aparece un agente de la Policía inmovilizando al niño y propinándole puñetazos en el pecho. Según se informó posteriormente, el agente de la ciudad de Rancho Cordova detuvo al menor por haberse comprado una cajetilla de cigarros ‘Swisher’.

“Cuando el ayudante se acercó al menor, éste se negó a cooperar y a dar al ayudante información básica de identificación. Le dijo que tenía 18 años”, dijo el portavoz delSheriff del Condado de Sacramento, que ya ha iniciado una investigación, “con el fin de obtener una completa y profunda comprensión de los acontecimientos que tuvieron lugar durante este incidente”.

Decenas de personas salieron a manifestarse en Sacramento, la capital de California, como muestra de rechazo a la actitud del agente, que consideran racista y abusiva. Incluso algunos políticos demócratas condenaron públicamente el violento trato al adolescente que calificaron de “repugnante” y “horrible”, exigiendo justicia.

“Era 10 veces más grande que el niño”, declaró Tanya Faison, la fundadora de Black Lives Matter Sacramento, a ‘The Guardian‘. “Estaba armado, era enorme. El chico era diminuto y estaba claramente tratando de proteger su rostro. No hay nada que un chico desarmado de 14 años pueda hacer para justificar las acciones del agente”. Desde la sede del movimiento en Sacramento, convocaron una rueda de prensa en apoyo a los familiares del adolescente y para presentar una serie de demandas que exigen a la Policía de la región, con el objetivo de que esta tipo de acciones no pasen desapercibidas sin ningún tipo de consecuencias.