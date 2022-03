Un sindicalista va por la conducción del Colegio Público de Abogados de Capital Federal

El dirigente sindical Rubén Ramos competirá por la conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Encabezará al lista Espacio Abierto de Abogados en las elecciones a realizarse en abril próximo.

El espacio que encabeza Ramos enfrentará al oficialismo al candidato del oficialismo Jorge Rizzo y a Ricardo Gil Lavedra, referente del radicalismo.

“Comienza un nuevo desafío en mi vida profesional. Los que me conocen saben bien que los desafíos no me detienen, al contrario, me dan impulso para avanzar. Durante años luché contra las viejas estructuras burocráticas hasta que logramos crear la Asociación de Abogados del Estado. Hoy voy a poner esa misma fuerza para transformar el Colegio Público de Abogados de Capital Federal”, expresó Ramos.

El ahora candidato a presidir el Colegio de abogados porteños es el creador y secretario general de la AGAE, la Asociación Gremial de Abogados del Estado, una organización de nivel nacional que tiene como objetivo jerarquizar la figura y el rol del abogado y de la abogada del Estado, con el fin de asegurarle independencia en su función y defender sus derechos.

Ramos, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, afirmó que no le preocupa ser la tercera opción en un espacio polarizado porque “hace tiempo la grieta se metió en el Colegio. Nosotros venimos a proponer una opción por fuera de esas disputas y más cerca de cada colega. No estamos ni de un lado ni del otro, estamos del lado del profesional que reclama un Colegio presente en los asuntos importantes”.

La participación de una tercera vía integrada por profesionales que actúan tanto en el sector público como el privado ya cobró forma. Durante el día de ayer Rubén Ramos junto a integrantes del espacio comenzaron una campaña de cercanía con los matriculados en la zona de Tribunales, escuchando sus demandas y transmitiendo sus ideas.

Entre las propuestas, en diálogo con Mundo Gremial, Ramos enumeró:

– Convenio Colectivo para abogados/as en relación de dependencia.

– Cumplimiento de la ley de honorarios en el marco de la Superintendencia de Riesgos de la Nación.

– Creación del Observatorio de sentencias de CNAT y CSJN en materia laboral, con perspectiva de género.

– Instituto del Derecho del Trabajo renovado (conducción a cargo de una profesional con prestigio y trayectoria).

– Portal del litigante para denunciar arbitrariedades en el dictado de sentencias.

– Reactivar la profesión: congelamiento de matrícula y bonos por un año.

– Préstamos a tasa cero para la compra de equipamiento o primer estudio.

-Bolsa de trabajo y capacitaciones para los que se inician en la profesión.

Las elecciones para dirigir una de las entidades más importantes de la política profesional porteña serán el 26, 27 y 28 de abril.