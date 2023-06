Un testigo afirmó que Antonini confesó que Uberti le pidió que pase la valija con los u$s800 mil

“Lo invitaron a volver en el avión. Y en el Aeroparque le pidieron si podía pasar una valija porque el que la llevaba era un funcionario público y no la podía pasar, porque tenía dinero”, fue la primera mención que hizo el testigo al asunto. Su declaración quedó envuelta en una controversia: un colaborador lo acompañaba detrás de la cámara del Zoom, y hasta le dirigió una consulta sobre un dato que no recordaba, algo que fue advertido por la defensa de Julio De Vido pero también por Luis Losada, el presidente del Tribunal Oral Penal Económico que ordenó que estuviese sólo durante el interrogatorio. Será motivo de impugnaciones de orden técnico. La defensa de Uberti buscó saber de dónde había sacado el nombre del exfuncionario. El testigo no se movió de sus dichos y afirmó que le quedó fijado por ser homónimo a un automovilista, una de sus aficiones. Con todo, en la recta final de la ronda testimonial del juicio, es el primer testigo que afirma recordar algo que no había declarado nunca y aporta ese nivel de precisión. En general, los testigos, por el paso del tiempo tienen confusiones o no recuerdan la mayor parte de lo que declararon en su momento.