Un testigo y una víctima repasaron sus padecimientos en el juicio de la causa ‘Destacamento 144’

El juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza continuó con testimonios ante el Tribunal Oral Federal 1 (Foto Captura Street View)

El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Destacamento 144 de Inteligencia de Mendoza, durante la última dictadura cívico-militar, continuó el viernes con las declaraciones del testigo Norberto Strach y de la víctima Guillermo Martínez Agüero, quienes revivieron de manera presencial las vivencias que atravesaron durante el terrorismo de Estado.

“Desde el techo de un vecino pude ver cómo se llevaban a mi tío vendado y con las manos atadas. Fueron a buscarlo en un Peugeot y un Ford Falcón. Mientras los secuestraban, dos hombres vestidos de fajina, con armas largas, custodiaban la puerta”, comenzó su testimonio Norberto Strach, sobrino de Mauricio Almircar López, quien está desaparecido desde 1977.

La audiencia del viernes que se desarrolló en el Tribunal Oral Federal 1, integrado por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Alejandro Piña comenzó cerca de las 10 y concluyó cerca del mediodía.

Strach, quien era militante del Partido Comunista en aquel entonces, continuó con su relato ante el Tribunal y contó que a los 15 días del secuestro de su tío -Mauricio Almírcar López- la familia recibió «una carta escrita por él desde Chile y decía que estaba bien, lo trataban bien y que su madre no debía preocuparse».

«Esto nos dio esperanza de volver a verlo. Luego de recibir la carta decidí exiliarme a España ya que corría peligro por mi militancia y fue mi otro tío, Raúl, quien realizó las gestiones para averiguar el paradero de Mauricio. Primero en diferentes seccionales y después, se contactó con el Consejo Mundial de Iglesias (entidad que la víctima integraba). Esta institución le planteó el tema a Jimmy Carter, entonces presidente de EEUU”, remarcó Strach en otro tramo de su relato.

Mauricio Almírcar López se encuentra desparecido desde enero de 1977, era integrante del Consejo Mundial de Iglesias y había sido rector de la Universidad de San Luis y fue detenido en marzo de 1976.

Mendoza. Causa «Destacamento 144» con 21 imputados por delitos de lesa humanidad. (Foto juiciosdelesahumanidad.ar)

En segunda instancia, declaró Guillermo Martínez Agüero, médico de profesión, quien fue víctima de la última dictadura y militaba en la organización Montoneros.

A Martínez Agüero lo detuvieron en octubre 1974 y lo liberaron en 1982 después de ser trasladados a diferentes ex Centros Clandestino de Detención (CCD) y cárceles del país.

“Cuando me detienen me llevan a una casa pequeña en la capital mendocina y luego a la Comisaria 7°, en Godoy Cruz y unos días después me trasladan al ‘D2’, luego al tiempo voy a una penitenciaria de Mendoza, en estos lugares vi a mucha gente descuidada y mal herida”, relató Martínez Agüero.

Y agregó: “Me acuerdo de un detenido muy mal herido, era Pablo Seydell, tenía varias luxaciones y heridas sus articulaciones. Lo revise. Sufrió torturas en la comisaría y luego en el D2”, señaló el testigo.

Pablo Rafael Seydell fue perseguido junto a su familia en Córdoba, escapó hacia Mendoza donde fue detenido en octubre de 1976, permaneció en la Comisaría 7°, en la localidad mendocina de Godoy Cruz, donde sufrió torturas y todo tipo de maltratos.

“Durante mi detención recibí la visita del padre «Macuca» Llorens, muy conocido en ese momento por su militancia barrial y del exgobernador de Mendoza, Alberto Martínez Baca (1973/1974)”.

“También recuerdo a algunos compañeros detenidos como Juan Konkurat y a otro de apellido Valdez”, señaló Martínez Agüero, y agrego que “además de él, también fueron víctimas su exesposa y su hermano que están desaparecidos”.

Este juicio comenzó en 2019 y tiene a 21 acusados integrantes del personal de Inteligencia de la Policía de Mendoza, del Ejército y de la Fuerza Aérea, en perjuicio de 107 víctimas, de las cuales 61 están desparecidas.

El Tribunal, luego de escuchar a ambos testigos llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo 1 de abril, jornada en la cual continuarán los testimonios.