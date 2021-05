Un tiroteo en una escuela rusa dejó al menos 7 estudiantes y una maestra muertos – Télam

Algunos estudiantes pudieron escapar del edificio durante el ataque

Al menos siete alumnos y una maestra murieron en una escuela de la ciudad rusa de Kazn cuando un joven entr al establecimiento disparando de manera indiscriminada, y las autoridades intentan determinar si el suceso, en el que tambin hubo 21 heridos, tuvo motivaciones polticas o se trat de la obra de un desequilibrado mental que fue detenido, y si actu solo.

Rustam Minnikhanov, gobernador de la repblica de Tatarstn, de la que Kazn es la capital, inform que cuatro nios y tres nias, todos estudiantes de octavo grado, murieron en el hecho. El servicio de prensa del gobernador dijo ms tarde que tambin muri la maestra.

El joven inici el ataque hacia las 9.30 locales (3.30 de la Argentina), abriendo fuego contra los nios en la escuela N 175 que cuenta, segn el sitio del Ministerio de Educacin local, 1.049 alumnos y 57 colaboradores.

Segn las agencias rusas Interfax, Ria y TASS, un segundo atacante muri, pero el Comit Nacional Antiterrorista y las autoridades locales no mencionaron por ahora a otro sospechoso.

Las autoridades dijeron que se implementaron de inmediato medidas de seguridad adicionales en todas las escuelas de Kazn, una ciudad ubicada a 700 kilmetros al este de Mosc”

“El terrorista (denominacin aparentemente genrica que no implica seguridad acerca de que se trate de un ataque con fines polticos) fue arrestado, tiene 19 aos y un arma de fuego est registrada a su nombre. No se estableci an si haba otros cmplices, pero se est realizando una investigacin”, dijo Minnikhanov ante periodistas despus de visitar la escuela.

Tambin anunciaron un da de luto para el mircoles para homenajear a las vctimas. Funcionarios de salud de Tartaristn, en tanto, informaron que 21 personas fueron hospitalizadas con heridas despus del ataque, incluidos 18 nios, seis de los cuales se encuentran en cuidados intensivos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, expres sus condolencias a las familias de las vctimas y dese una pronta recuperacin a los heridos en el tiroteo, ordenando al Gobierno que les brinde toda la asistencia necesaria”

Los medios rusos dijeron que algunos estudiantes pudieron escapar del edificio durante el ataque, mientras que otros quedaron atrapados dentro. Los estudiantes fueron finalmente evacuados a jardines de infancia cercanos y recogidos por sus familias. Decenas de ambulancias se alinearon en la entrada de la escuela despus del ataque, con acceso al edificio cercado por la polica.

Una fuente de las fuerzas de seguridad asegur que los atacantes eran dos. Uno de ellos fue detenido y el segundo, abatido a tiros, mientras la polica abri una investigacin criminal sobre el tiroteo.

Putin tambin orden a Victor Zolotov, jefe de la Guardia Nacional de Rusia, que revisara las regulaciones sobre los tipos de armas permitidas para uso civil.

Antecedentes

El de este martes es el tiroteo ms grave en una escuela rusa desde 2018, donde este tipo de episodios son escasos y donde el control de armas es estricto.

En esa oportunidad un estudiante de secundaria mat a 19 personas antes de suicidarse en una escuela secundaria en Kerch, una ciudad de la pennsula de Crimea que Rusia anex en 2014.

Sin embargo, los incidentes violentos que involucran a estudiantes han ido en aumento en los ltimos aos.

Las autoridades afirmaron haber frustrado en los ltimos aos decenas de planes para atacar escuelas, casos que a menudo involucran a adolescentes.

En febrero de 2020, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) detuvo a dos jvenes, nacidos en 2005 y de nacionalidad rusa, que estaban activos en varios sitios web donde defendan asesinatos y suicidios.

Otro caso resonante ocurri en diciembre de 2019, cuando un hombre atac a balazos la sede del FSB en Mosc, matando a dos agentes de los servicios especiales.