Un total de 45 periodistas fueron asesinados en todo el mundo en 2021

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) informó este viernes 31 que un total de 45 periodistas fueron asesinados en todo el mundo durante 2021, «uno de los balances más bajos de la historia» para este segundo año de pandemia.

«Si bien la disminución en el número de víctimas es una buena noticia, es un poco de consuelo frente a la violencia continua», indicó la FIP.

Según este organismo, los periodistas «son asesinados con mayor frecuencia por denunciar casos de corrupción, delitos y abuso de poder en sus comunidades, ciudades y pueblos», informó la agencia de noticias ANSA.

Hace dos semanas Reporteros sin Fronteras (RSF) había informado de 46 asesinatos, lo que confirma que esta fue la cifra más baja desde que comenzó el recuento de estos datos en 1995.

#PressFreedom📰: 45 journalists and media workers were killed this year while doing their job.

That means 2721 journalists have been killed around the world in the past 30 years. #EndImpunity@abellanger49 https://t.co/NPmmABpsFM pic.twitter.com/io1YjYFbki

— IFJ (@IFJGlobal) December 31, 2021