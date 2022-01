UN TOUR OFICIAL

Los números de las encuestas que hoy analizan los funcionarios, caen como granizo, unos días antes que una veintena de ellos con el Presidente viajan a Moscú, Beijing y –last but not least – a una encantadora isla del Caribe. Falta por develar los motivos del viaje del variado grupete.

Hay cosas que se saben la reunión moscovita será de paso y breve en medio del stress ucraniano. A China no asistirán ni Joe Biden ni los jefazos de la Unión Europea por rechazo al maltrato de los derechos humanos. En Barbados, el mar siempre está bueno, para hablar de la CELAC y pisar el Commonwealth.

En fin, a todo esto ya se habrá acordado con el FMI?

La encuesta a nivel nacional de Poliarquía Consultores determinó que existe un “pesimismo social” generalizado aún en el verano. Se menciona incapacidad resolutiva del Gobierno en temas relevantes como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la contención inflacionaria y la creciente inseguridad.

Solo el ocho por ciento de los argentinos cree en que el presidente Alberto Fernández toma las decisiones en la Casa Rosada y un 28% se lo atribuye a Cristina Kirchner.

“En enero y febrero se observan en las investigaciones leve mejora en el humor social”, comentó Alejandro Catterberg, director de Poliarquía. “Claramente en este contexto de pandemia, con la tercera ola por la variante Ómicron, indefiniciones de políticas económicas y crecimiento de inflación, hemos visto que esa mejora no se dio en el mes de enero y los indicadores se mantienen en niveles muy negativos”.

Las preocupaciones sociales y el descontento impactan directamente en la imagen positiva del gobierno, la cual retrocedió al 39%, uno de los peores niveles históricos desde el inicio del gobierno de Frente de Todos. Por el contrario, casi seis de cada diez argentinos lo desaprueban (59%). El clima social y la poca confianza en el Presidente se traduce en que apenas el 8% de los argentinos encuestados cree que Alberto Fernández sea quien ejerce el poder en Casa de Gobierno, a diferencia de un 28%, que opina que quien manda es la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Tiene que ver con cómo está estructurada esta coalición kirchnerista-peronista desde su origen”, opinó Catterberg.

“Hay una porción un poco mayor a esa que piensa que coordinan entre los dos las decisiones, pero la mayoría de la población piensa que hay una batalla de poder entre ambos o que la que toma las decisiones es Cristina. O sea, que la autoridad presidencial está comprometida desde el origen de la coalición. Fue aumentado medida que se han hecho cada vez más evidentes las distintas visiones, estilos y confrontaciones”, dijo el director de Poliarquía.

La desconfianza política no solo impacta en el oficialismo, sino que se refleja en los otros partidos. El único político con una imagen positiva superior al 40% es el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (44%). Por detrás se ubica la diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal, con un 35% de positividad. Cristina Kirchner mantiene una imagen positiva del 27 por ciento, uno de sus niveles más bajos en los últimod 5 años. El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof 25% y Máximo Kirchner un 19 por ciento. “Se debe al desgaste que tiene la clase dirigente en el país después de tantos años de frustraciones y malhumor social”, opinó Catterberg.

Los problemas que más afectan a los argentinos se mantienen igual que en los últimos años: la inflación en primer lugar (19%), seguida de la inseguridad. Sobre el primero de estos apartados, casi 4 de cada 10 encuestados piensa que los precios aumentarán “mucho” en los próximos tres meses, aunque un 50% es más optimista y consideran que solo lo harán de forma “moderada”. El eje de los preocupaciones sociales se centra en la “economía, inflación y empleo”, según mencionó el encuestador y licenciado en economía.

La perspectiva con respecto al año pasado indica que solo un 22% de los argentinos estima que el contexto económico y social mejoró. Pero, las expectativas de mejora a futuro tuvieron una leve mejora del 32% al 34%.

La encuesta se hizo con llamados telefónicos a mil casos distribuidos alrededor de 40 ciudades de todo el país.

A su vez el índice de la Universidad Di Tella ubica a Fernández cerca de los peores registros de las gestiones de Cristina Kirchner. Aunque mejoró en enero, la confianza en la administración de Alberto Fernández se ubica entre los peores registros obtenidos por un presidente en la última década: 1,54 puntos, solo una centésima por encima del peor indicador en abril de 2019. Así surge del relevamiento del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que desde hace dos décadas realiza la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

En diciembre, el ICG había tocado un piso de 1,42 puntos, por lo que el registro dado a conocer ayer (1,54) supone un incremento positivo del 8,5% para Alberto Fernández. El dato se ubica en el margen inferior de la escala del 0 al 5 que desde 2001 publica la universidad todos los meses.

El mejor número de la gestión de Fernández se dio en abril de 2020, El Presidente iniciaba su gestión y atravesaba el primer mes desde que había declarado la cuarentena, tras la llegada del coronavirus al país. Este número conseguido por Fernández fue el más alto de los últimos tres mandatos presidenciales.

Desde aquel dato a inicios de la pandemia, Alberto Fernández vio deteriorada su imagen y confianza, producto del malestar social y las dificultades económicas que atraviesa el país. La administración de los Fernández no volvió a traspasar la barrera de los tres puntos desde junio de 2020. Y, a pesar de pequeños vaivenes, en los últimos cuatro meses del año pasado el número siguió cayendo, alcanzando el mínimo de la gestión en diciembre (1,42).

Si se compara el dato con los peores números de la última década, en diciembre de 2021 se obtuvo la segunda peor calificación del ICG desde el 1,38 obtenido en febrero de 2014, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

De regreso, desempacarán y otra vez se enterrarán en sus rutinas. No faltará en esta fastidiosa Argentina quien se pregunte porqué viajó este batallón y también si resultados de la encuestas no se vinculan a estas travesuras oficiales.