Un trabajador vial de Río Gallegos presentó una réplica del ARA San Juan – Télam

“Este homenaje se me ocurrió en el mes de febrero, volviendo de viaje, cuando entraba a la provincia mirando el mar y pensando en el olvido; llegué a casa y a la semana inicié el proyecto que decidí presentar en un nuevo aniversario”, dijo a Télam Víctor Burgos.

“No perdí a un familiar ni un conocido en el submarino, aunque me llegó mucho la pérdida de estos 44 argentinos, y como argentino me dije por qué no realizar este homenaje desde el sur”, reflexionó el hombre que realizó la réplica con la estructura de un termotanque.

El hombre, de oficio soldador, completó la réplica con una parte realizada en una metalúrgica y el impulsor “en forma casera, con una paleta frigorífica”.

“Lo proyecté de tal forma que está afuera girando continuamente con el viento”, explicó.

La estructura que fue descubierta en un domicilio de la calle Ramón Molina del barrio Servicios Públicos, tiene en los laterales escritos 22 apellidos de los tripulantes por lado, ploteados con la bandera Argentina.

El Jefe de la Zona Naval Santa Cruz, el capitán de navío Carlos Olmos, asistió al acto y agradeció a Burgos el homenaje, al tiempo que lo invitó a visitar el Museo de la Armada donde podría ser emplazada la réplica, informó el trabajador.