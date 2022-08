“Un trapo rejilla”: el elemento que llevó a Michetti a descubrir que le habían robado más de 50 mil dólares

Gabriela Michetti declaró este miércoles 24 de agosto en el marco del juicio por el robo que ocurrió en 2015 en su casa. En su testimonio, dijo que sus sospechas de que le habían robado 245 mil pesos y 50 mil dólares el día en que fue electa vicepresidenta de la Nación comenzaron cuando vio que en la cocina faltaba “un trapo rejilla”, un elemento que ella usaba con frecuencia.

Ante el Tribunal Oral número 29, la ex funcionaria dio su versión sobre cómo se percató de que le habían sustraído el dinero, cuando ella estaba en el búnker de Cambiemos festejando la victoria de la fórmula que integraba junto con Mauricio Macri en el balotaje de 2015.

«Cuando entré, después de haber estado en el búnker, estaba sola y cuando fui a la cocina encontré algo rarísimo: yo soy muy ordenada y muy prolija y siempre hay un trapo rejilla. Cuando estuve lavando un plato no veo el trapo. Eso que tiene que estar, no está, no lo encontré. Me dije qué raro esto«, declaró la ex vicepresidenta, según consignó NA.

Gabriela Michetti sufrió un robo el día que ganó Macri y tuvo que dar explicaciones

Luego, agregó: «Me fui al cuarto a dormir y cuando busqué algo en la mesita de luz vi todo híper desordenado. Ahí se me cruzó que alguien había entrado».

El único imputado en el caso es el policía de la Ciudad (ex Metropolitano) David Cruzado, presente en la audiencia junto con su abogado, Marcelo Mónaco.

Qué declaró Gabriela Michetti sobre la noche del robo

Michetti, quien declaró por Zoom por prescripción médica, aseguró que el robo se produjo en el lapso en el que permaneció en el centro de festejos de la victoria de Cambiemos en las elecciones, y dijo que Cruzado estuvo todo el tiempo con ella.

El fiscal Sandro Abraldes le preguntó si había visto algo que le llamara la atención en los movimientos del policía, pero dijo que no se percató de nada y explicó que por esos días estuvo enfocada en recuperarse de salud porque estaba aún convaleciente.

«No soy una persona que está mirando a la custodia. Había salido de una semana de internación por salmonella, me perdí el último acto de campaña en Humahuaca y casi no puedo ir a votar. Estuve internada, muy fuera de la pista. Volví ese domingo con un esfuerzo monumental», sintetizó.

Además de ella, tenía llave de su casa Norma, su mucama y asistente, sobre quien precisó: «Hace 20 años que trabaja conmigo y es mi alter ego en la vida». También tenía llaves su hermana, que vive en una casa contigua, y su hijo, quien residía en la misma vivienda.

Sobreseyeron a Michetti en la causa por el origen del dinero robado en su casa

«Jamás se me cruzó por la cabeza que podía ser un custodio»

Al constatar el faltante de dinero, obtenido de donaciones para la fundación SUMA que presidía para pagar «unos trabajos en el patio» y gastos diarios, y los 50 mil dólares que fueron «un préstamo barra regalo» de su pareja, Michetti radicó la denuncia policial.

El robo a Michetti ocurrió la noche en que fue electa vicepresidenta junto con Mauricio Macri.

«Hice la denuncia inmediatamente porque soy de las que cree que estas cosas no se pueden dejar pasar. Jamás se me cruzó por la cabeza que podía ser un custodio. (…) Tengo una relación muy afable con los custodios, no establezco diferencias del tipo que uno es el jefe y no le da mucha bolilla al que trabaja para uno. Soy muy horizontal en ese sentido, no soy de establecer diferencias jerárquicas», detalló la ex número dos del Ejecutivo.

Frente a la consulta del fiscal respecto de si había alguna entrada o cerradura forzada, Michetti dijo que no recuerda haber notado nada roto. «Sí recuerdo lo de la cocina y la mesa de luz e inmediatamente ahí dije ‘qué cosa extraña esto’», remarcó.

El juicio está a cargo de los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Gustavo Goerner y se definirá en veredicto la semana próxima. El delito por el que está acusado el policía Cruzado contempla penas de hasta nueve años de prisión y, pese a que fue la damnificada, Michetti no es querellante en el juicio oral.

