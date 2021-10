Un video de archivo de Alberto Fernández hablando contra La Cámpora por el control de precios se hizo viral

Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández quedó en el centro de una polémica en redes luego de que se viralizara un video suyo, de 2013, en el que cuestionaba a Cristina Kirchner por enviar a los militantes de La Cámpora a los comercios para controlar los precios.

«La Presidente percibe que tirando la cantidad de dinero que ha puesto en el mercado en favor de los planes sociales va a haber lo que siempre ocurre: un aumento de la demanda, una retracción de la oferta y un incremento de los precios, y entonces cómo lo resuelve, mandando a los chicos de La Cámpora, a los militantes, a controlar a los comercios», expresó el actual Presidente en una entrevista en TN.

«Pero Presidenta, dígale a (Guillermo) Moreno que deje de arreglar con los supermercado que es donde hay un problema y además hable con Mercedes Marcó del Pont, porque el problema es que usted no tiene en cuenta la cantidad de dinero que ha emitido y que no ha tenido respaldo y eso ha sido una causa generadora de inflación enorme», enfatizó.

«¿Por qué no manda a la gente de La Cámpora a controlar el Banco Central y cómo emite el Banco Central? Por ahí se lo cuentan, por ahí no», agregó.

La secuencia, encendió nuevamente el debate sobre la decisión del Gobierno de congelar los precios de 1.432 productos.

«El principal problema que tiene la economía argentina es la inflación», exclamó Fernández en el video, a la vez que cuestionó que «la solución de la inflación la Presidenta se la confía a los chicos de La Cámpora».

«El mayor problema que tiene la economía argentina la Presidenta lo resuelve mandando brigadas de chicos a controlar precios», insistió.

Esta semana, la medida anunciada por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, generó críticas en buena parte del sector empresario y también en la oposición.

En ese marco, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) criticó con dureza la medida y la consideró «una bomba de tiempo». «No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo», indicó el comunicado de los empresarios.

La AmCham nuclea a las mayores multinacionales de consumo masivo que operan en el país. En tanto, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, expresó que si los precios congelados producen pérdidas para los productores van a dejar de fabricar y eso provocará faltantes en los comercios.

​“Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”, advirtió.

«Lamentamos mucho este tipo de amenazas que no son a un Gobierno ni a una política, sino al Pueblo argentino», respondió Feletti.

En las últimas horas, Feletti reconoció que «hay dos cadenas de supermercados» que «le están diciendo a los productores que quieren mantener márgenes del 30%» de ganancia, lo que «va a complicar el programa» de congelamiento de precios y volvió a advertir sobre posibles sanciones.

«Veo en grandes cadenas de supermercados no quieren bajar sus márgenes (de ganancia) . Hay dos cadenas de supermercados que le están diciendo a los productores que quieren mantener márgenes del 30% y que ajusten sus precios. Es antisocial. Estamos preocupados y vamos a intervenir. Quiero hablar con ellas antes de mencionarlas», remarcó.





