Un video muestra el momento en que un misil de origen británico parte en dos un helicóptero ruso

Un helicóptero ruso fue derribado con un misil portátil de fabricación británica en su primer uso en el campo de batalla en Ucrania, según dieron cuenta distintos medios de comunicación europeos.

La noticia la dio a conocer el diario inglés The Times, mientras que el matutino español ABC publicó un video en el que se ve cómo una nave recibe un impacto en la parte posterior que le secciona la cola, lo parte en dos y lo precipita a tierra. La filmación, validada por estos medios, fue publicada por una cuenta que postea en Twitter imágenes de la guerra en Europa del Este.

⭕️🇺🇦#Ukraine: 🇷🇺 Russian Mi-28 helicopter was shot down today (on April 1,2022) pic.twitter.com/deXeV5fjOe

— 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) April 1, 2022