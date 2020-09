Un zaragozano de 45 años se convierte en el primer extranjero en recibir Sputnik V, la vacuna rusa contra la Covid-19

Sputnik V, la vacuna contra la Covid-19 desarrollada en Rusia, ya ha sido suministrada a una persona extranjera. Su nombre es Carlos Moragas, tiene 45 años y es un español que reside y trabaja en Moscú desde hace una década, pero que no dudó en pedir ser uno de los 40.000 voluntarios en recibir esta vacuna.

Sin embargo, el medicamento todavía se encuentra en la fase 3 de los ensayos, por lo que las autoridades sanitarias rusas hacen un estricto seguimiento de pacientes como este atrevido zaragozano. Tras los análisis pertinentes, en los que se aseguran que no ha pasado el coronavirus y que no padece alergias fuertes ni enfermedades crónicas, el domingo 27 de septiembre se le aplicó la primera dosis.

En total, es un proceso que dura 180 días, y que tiene como siguiente paso importante la inyección de la segunda dosis en tan solo tres semanas, pero siempre y cuando haya generado anticuerpos, por lo que la evolución los primeros días es clave.

“Era una cosa que tenía bastante clara desde mucho antes de tener la posibilidad de hacerlo. Quiero volver a una vida normal y para mí el camino más rápido era este y había que aprovecharlo”, declaró a RT. Además, por el momento no ha presentado ningún síntoma como fiebre, algo que si le ha sucedido a otros voluntarios.

Una de las incógnitas que rodean la cabeza de Carlos, es el hecho de que los sanitarios rusos han dejado al 30% de los pacientes sin aplicarles la vacuna real, para suministrarle placebo y de esta manera utilizarles como grupo de control. “Espero que no lo sea. Me gustaría pensar que lo que me han puesto es la vacuna y que de todo esto se va a sacar información útil para llegar a una solución a todo lo que estamos pasando”, señaló Moraga.

La manera de seguimiento es mediante una pulsera que mide sus datos biométricos y está conectada a una aplicación que recopila todos los parámetros sobre su estado de salud. Una vez inyectada la primera dosis, se debe esperar a que desarrolle una respuesta inmunológica y con ello los anticuerpos, para que en la segunda se potencien.

Si todo sale según tienen previsto los científicos rusos, la vacuna será efectiva y estará disponible para el público general a partir de enero de 2021. “Conociendo los posibles riesgos y el posible beneficio de aplicarse la vacuna, yo lo que no entiendo es por qué alguien no participa. No puedo entenderlo”, concluyó Moraga.