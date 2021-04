Una anciana aprovecha su vacunación para pedir auxilio en una nota: “Estoy secuestrada”

Una anciana de 85 años que estaba siendo retenida contra su voluntad por su hija y su yerno en Ciudad de México consiguió librarse de sus captores aprovechando que tenía que vacunarse contra la Covid-19.

Según ha informado en un comunicado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron recientemente en un punto de vacunación en el distrito de Iztapalapa.

La mujer, que acudió acompañada por su hija y su yerno, aprovechó un descuido de estos para entregarle una nota al enfermero que le aplicó la inyección. En esta carta, la víctima “denunciaba a sus acompañantes de encerrarla en su domicilio y tenerla en condiciones deplorables, además de sufrir humillaciones”.

El contenido de la carta ha sido reproducido por algunos medios locales, y en ella se puede leer el mensaje de auxilio de la anciana: “Ayúdenme, por favor, estoy secuestrada por mi hija y su esposo. Tengo un año aquí encerrada y no me dejan salir ni a la puerta de la casa. Les pido que me saquen de aquí, por favor”, indicaba la nota.

#Investigan en México 🇲🇽 el caso de una anciana que entregó una nota de auxilio al enfermero que la vacunaba para escapar del secuestro de su hija y su yerno

La mujer aprovechó que sus captores la dejaron sola en el momento de la vacunación para darle la carta a la enfermera. pic.twitter.com/iZLqhrVwAa — Radio Caracas Radio (@RCR750) April 8, 2021

La llamada de socorro fue atendida por el enfermero, que puso el caso en conocimiento de las autoridades que se encontraban vigilando en ese momento el centro de vacunación.

Tras llevar a la mujer a “un lugar seguro”, los agentes detuvieron a la pareja, una mujer de 39 años identificada como hija de la denunciante y su marido, un hombre de 59 años.