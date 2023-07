«Una Argentina distinta»: Maslatón acusó al equipo de Milei de haber copiado los spots de campaña de De la Rúa

El abogado y analista financiero liberal Carlos Maslatón acusó al equipo de prensa del precandidato a presidente Javier Milei, por La Libertad Avanza, de haber copiado “exactamente” los spots de campaña de Fernando de la Rúa de 1999, año en el que fue electo.

A través de su cuenta de Twitter, Maslatón compartió un video que compara el primer spot de campaña oficial, realizado por el director Santiago Oría y lanzado por Milei el sábado por la mañana, con diversos clips de la campaña realizada en 1999 por la agencia La Ese, de Carlos Souto.

En el video comparativo, hay similitudes en consignas que diversos exponentes de La Libertad Avanza exclaman. “Imaginemos una Argentina distinta”, propone al inicio Milei, en el mismo tono que el presidente radical años atrás. “Voy a ser el presidente de una Argentina distinta”, decía de la Rúa.

La publicación realizada por el abogado en Twitter, donde denuncia al equipo de prensa de La Libertad Avanza

“Una Argentina distinta”, insisten Carolina Píparo, Ramiro Marra y Bertie Benegas Lynch en el spot de La Libertad Avanza. Una de las promesas de campaña más recordadas hoy, pronunciadas en los noventa por Fernando de la Rúa es: «Voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta, la Argentina del respeto, la Argentina de las reglas claras, la de la dignidad».

En esa misma línea, Píparo, la precandidata a gobernadora de Buenos Aires, también propone: “Podamos caminar por las calles sin miedo. Porque el que las hace, las paga”. Por su parte, el exmandatario había pronunciado en 1999: “Tres cosas que quiero que queden claras de la Argentina que viene: uno, el que las hace, las paga”.

Maslatón era parte de La Libertad Avanza, pero luego de las elecciones de medio término del 2021, se distanció.

“Dos, Argentina va a crecer. Tres, conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo”, continuaba Fernando de la Rúa. En ese sentido, el spot oficial de La Libertad Avanza, lanzado el sábado, también critica a la clase política. Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno porteño, anunció: “Una Argentina distinta, sin privilegios para los políticos”.

El video de campaña de Javier Milei finaliza con el candidato presidencial mirando a cámara y afirmando: “Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte”.

Si bien el video de Carlos Maslatón no lo postula, otra similitud en las campañas del primer jefe de Gobierno porteño y el actual diputado nacional es la dolarización. «Tenemos muchos planes para dolarizar», adelantó Marra en Modo Fontevecchia el viernes pasado. Por su parte, el presidente cordobés autor del Corralito dio continuidad a la Ley de Convertibilidad del Austral menemista y ya en su campaña prometía: «Conmigo, un peso, un dólar».

Maslatón declaró contra Milei por la venta de candidaturas

Carlos Maslatón fue el viernes 7 a declarar como testigo en la investigación preliminar por la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza. Frente al fiscal federal con competencia electoral Ramiro González, el abogado mediático ratificó la existencia de una «franquicia política», aportó casos y dijo que «se busca gente con capacidad contributiva, no por idoneidad».

El exintegrante del partido de Milei repasó su trayectoria política, contó cómo llegó a La Libertad Avanza y su salida del espacio, tras las conocidas diferencias de criterios que hubo luego de las elecciones de medio término de 2021.

El día que Carlos Maslatón denunció en PERFIL que Javier Milei vendía candidaturas por 100 mil dólares

Después volvió al eje de la citación. «Tengo un perfil social alto en redes sociales y la gente me comenta. Los que me conocen me traen denuncias o cosas que les molestan, así me entero de las cosas. Me llega de diferentes lados, de gente que no se conoce entre sí, información sobre la metodología para incorporar las listas», explicó ante la Justicia, lo que ya había dicho en PERFIL en una entrevista de junio.

En esa línea, Maslatón identificó a los destinatarios de los aportes de dinero y dijo: «Va desde los candidatos al entorno, la hermana o los operadores que mencioné». Nombró a Karina Milei, al armador nacional Carlos Kikuchi y al encargado de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Por último, Carlos Maslatón aclaró: «Son todos movimientos en mano, no hay nada bancarizado«.

