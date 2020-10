“UNA CORTA VIDA” | 7 miradas

Las consultoras de opinión tienen por hábito la reserva de datos y consecuencias de sus estudios. Los retienen para uso de sus clientes o los grandes medios. El señor Alejandro Catterberg, de Poliarquía, viene de difundir temas que calan hondo:

“El mayor desafío de Alberto Fernández es conseguir credibilidad. Hoy los tomadores de decisiones, los inversores y un sector muy grande de la sociedad argentina, no creen o no tienen confianza. No perciben un plan y un camino por el cual la economía argentina puede salir del atolladero en donde está. Este es un gobierno carente de relato, carente de una historia y de una promesa de que las cosas van a mejorar. Y esa ausencia genera una desconfianza muy alta.”

«El problema no es solo la conflictividad interna y la falta de un rumbo claro sino además, la falta de gestión o una buena gestión, las demoras e impericias, y algunas malas decisiones por parte del Presidente y su equipo de gobierno en los últimos meses.”

“El contexto social muestra a los argentinos en un estado de alto nivel de preocupación y de cansancio. Es una sociedad exhausta como consecuencia no solo del coronavirus: la pandemia y la cuarentena profundizaron una tendencia que en las encuestas ya se venía viendo hace tiempo relacionada a la falta de crecimiento económico y la falta de progreso personal. En Poliarquía tenemos el Índice de Optimismo Ciudadano que trata de capturar justamente si en la sociedad predomina el optimismo o el pesimismo. Ese índice muestra que durante los últimos 8 años, salvo algunos pocos períodos de meses excepcionales, siempre predomina el pesimismo. Este va a ser el tercer año consecutivo de recesión, alta inflación y pérdida muy profunda de poder adquisitivo.”

“En términos de preferencias cuantitativas, nosotros en las encuestas preguntamos por muchos indicadores que tienen que ver con cómo está el país -cómo está usted, cómo está su economía, cómo va a estar el futuro del país- y cuando uno mira estos indicadores, hoy esos valores están igual o peor que el peor momento de los ocho años de Cristina Kirchner.”

“Tiene que ver con algo que no está resuelto -y yo no sé si tiene solución- y que es el problema fundacional de este gobierno: la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y la relación entre los distintos sectores del peronismo. No se sabe cómo es el proceso de toma de decisiones del país y no se sabe quién tiene la última palabra sobre los temas, como es evidente en las contradicciones al interior de la coalición de gobierno y que abarcan un montón de temas. Ahí es donde pareciera que este es un gobierno que está atrapado, condicionado, y no se advierte cómo va a hacer para evitar vivir constantemente en este círculo de dudas, confrontaciones internas y parálisis que esto genera.”

“Mi impresión es que el plan original de Alberto Fernández era ser lo más moderado que se puede ser cuando uno es socio de Cristina Kirchner y del kirchnerismo…”.

“En esa moderación estaba implícito dar señales de responsabilidad fiscal, negociar con los bonistas, negociar un acuerdo con el Fondo Monetario, estabilizar la economía y, una vez que la economía estuviese estabilizada, teniendo el poder que en la Argentina concentra el sistema híper presidencialista, ir ganando espacio político interno dentro de la coalición de gobierno. Ahora, para mí ese plan quedó trunco cuando estalló el coronavirus porque la crisis que trae la pandemia rompe esta idea de que la economía va a estar determinada por lo que se haga políticamente.”

“A partir del coronavirus la situación económica quedó determinada por el nivel de crisis económica ligada a la pandemia. Entonces, la pregunta se revierte: dado que vamos a tener un nivel de crisis económica como el que estamos viendo y vamos a ver por delante, ¿es posible que esa crisis económica conviva con una moderación política? ¿O esa crisis económica nos va a llevar a la radicalización y la profundización de la política? Y evidentemente lo que quedó demostrado es que en un contexto de crisis económica el plan de la moderación política tiene corta vida.”