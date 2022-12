Una decena de Iraníes condenados a muerte esperan una ejecución ‘inminente’

Varias personas condenadas a muerte en Irán por su implicación en las protestas por la muerte de una mujer bajo custodia policial pueden ser ejecutadas de forma «inminente» pese a la indignación internacional provocada por la primera ejecución, hace unos días, advirtieron este domingo grupos de defensa de los derechos humanos.

Según la ONG Amnistía Internacional, Irán se «prepara para ejecutar» a Mahan Sadrat, de 22 años, tras un juicio rápido y «sumamente injusto» durante el cual fue declarado culpable de haber sacado un cuchillo en las manifestaciones, unas acusaciones que desmintió ante el tribunal, informó la agencia de noticias AFP.

Condenado a muerte el 3 de noviembre, fue trasladado el sábado a la cárcel de Rajai Shahr de Karaj, cerca de Teherán, «lo que hace temer una ejecución inminente», alertó la ONG, con sede en Reino Unido.

Irán vive una ola de protestas tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años fallecida tras ser arrestada por la policía de la moral por vulnerar el código de vestimenta, que obliga a las mujeres a llevar velo.

Al menos 458 personas murieron en la represión de las manifestaciones, según el último balance de la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, y al menos 14.000 fueron detenidas, según la ONU.

Moshen Shekari fue ejecutado el último jueves fue ejecutado, al cabo de un juicio que varios grupos de defensa de los derechos humanos tacharon de «farsa».

Otras 10 personas fueron condenadas a la pena capital por su participación en las manifestaciones, que el poder califica de «disturbios», informó la autoridad judicial iraní.

Según IHR, esta condena fue confirmada por el Tribunal Supremo, lo que hace que pueda llevarse a cabo. «Como los otros condenados a muerte, se le rechazó cualquier acceso a su abogado» durante todo el proceso.

Iran Imminent Execution: Hossein Mohammadi, 26yo artist and theatre actor, has been sentenced to death over protesting. This is the teaser of a theatre he stared in. The regime has already executed one protester, Mohsen Shekari. #حسین_محمدی #محسن_شاکری pic.twitter.com/mx6iZIbFyp

— Khosro Kalbasi Isfahani (@KhosroKalbasi) December 11, 2022