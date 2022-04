Una denuncia por corrupción cae sobre Rogelio Frigerio – NCN

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió hoy la citación a indagatoria del Diputado Nacional y exministro del Interior durante el gobierno de Cambiemos, Rogelio Frigerio (Pro-Entre Ríos).

La solicitud fue presentada ante el juez federal Julián Ercolini. La misma, responde a un expediente que se inició a partir de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA), que conduce Félix Crous. El organismo de control había presentado la denuncia en diciembre pasado por los supuestos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádiva y cohecho”. En la causa se investiga si el legislador, como funcionario público, benefició a una empresa constructora en la que había invertido su dinero personal.

En tal sentido, el juez Ercolini libró la orden de presentación para buscar documentación en las firmas “Koolhaas SA”, “Arcos 2646 SA” y “Mirabilia Inversiones SA”, ubicadas en la misma sede del barrio porteño de Palermo. A tal fin, la tarea fue designada a la Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal.

El magistrado solicitó la entrega “directa e inmediatamente a la fiscalía federal 9, a cargo de Marijuan, de la totalidad de los instrumentos y/o documentos que den cuenta de las inversiones realizadas por Frigerio en esas sociedades y/o desarrollos inmobiliarios”.

La denuncia expresa que “Frigerio habría comprado de pozo departamentos a construirse a esas firmas, que fueron beneficiadas con la venta de un terreno fiscal por parte de la AABE, la Agencia de Bienes del Estado, cuando era ministro del Interior”. Y señala: “Considero que se encuentra reunido el grado de sospecha estipulado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual habré de requerir a V.S. que se convoque a prestar declaración indagatoria a Rogelio Frigerio y a Alejandro Oscar Caldarelli, exsecretario de Provincias”.

La reacción del acusado no se hizo esperar y manifestó en su cuenta de twitter que esto sería una maniobra hostil del kirchnerismo. Al respecto escribió: “Una nueva operación del kirchnerismo nos quiere asustar y perseguir con falsas denuncias. No es casualidad que sea anónima y esté impulsada por la Oficina Anticorrupción, ente comandado por La Cámpora. ¡Hasta inventan que un organismo dependía de mí cuando no era así!”.

(1/2) — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) April 25, 2022

“No hay ninguna chance que logren amedrentarnos, vamos a seguir trabajando por la Argentina y por la provincia Entre Ríos que queremos y nos merecemos”, agregó.