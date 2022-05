Una diputada de JxC denunció a a Florencia Peña por el contenido de su programa – NCN

La diputada Marcela Campagnoli presentó una denuncia ante la Defensoría del Público, que preside la periodista Miriam Lewin, por los contenidos sexuales, groseros y soeces del programa «La P… Ama», que conduce Florencia Peña por AméricaTV.

La denuncia de la diputada corresponde a los dos primeros programas de Peña en donde realizó chistes que según Campagnoli, «fomentan el bullying y exponen a las víctimas», «En el colegio se reían mucho de mí y me volvieron puta… y ahí me quedé. Hay cosas que se las recomiendo y de verdad que se los recomiendo», fue una de las bromas de la conductora en su primer programa y que provocaron la denuncia de la diputada, «Dicha supuesta broma no solo fomenta el bullying en cualquier nivel, sino que expone a las víctimas a que deban soportar y se someterse a la voluntad de sus abusadores, hecho que Peña, como comunicadora social e influyente artista, no puede soslayar».

«En este contexto entendemos que la libertad de expresión no puede entenderse como absoluta, de tal modo que transgreda otros principios y derechos garantizados por la ley, la Constitución Nacional y los derechos y garantías consagrados en tratados con jerarquía constitucional….Nótese que Peña hace alusión a que, si no es de su gusto el contenido del programa que conduce, pueden efectuarle felaciones», dice otra parte de la denuncia.

Finalmente Campagnoli destacó que la idea no es marcarle a la conductora que tipo de contenido poner en su programa sino, evitar que aparezcan comentarios groseros y soeces en la televisión, «yo no le voy a decir a Florencia Peña que contenido poner en su programa, pero se puede entretener, hacer humor incluso hablar de sexo sin ser grosera ni tan explicita desde lo gestual y lo vulgar».

El documento de la diputada Campagnoli, fue acompañado por los diputados de Juntos por el Cambio, Alejandro Finocchiaro, Soher El Sukaria, Ana Clara Romero, Adriana Ruarte.