una economía en ebullición constante no precisa la ayuda de la FED

Estados Unidos creó 254 mil empleos netos en septiembre y rompió todos los pronósticos. Aunque no se debe poner demasiado énfasis en una única medición como aconseja Austan Goolsbee de la FED de Chicago. Pero la economía es un volcán en ebullición incesante desde el segundo trimestre. Más data se observa (de fuentes diversas), más lo confirma. Al fin y al cabo, en el aterrizaje exitoso que pilotea la FED lo único que de veras aterriza es la inflación . Irónicamente, su recorte de tasas prudencial echa más leña al fuego. Desde que el banco central mochó medio punto las tasas cortas el 18 de septiembre, las tasas largas subieron más de un cuarto -30 puntos base- en franco disenso. Se sabe que prevenir es mejor que curar. No obstante, si por prevenir una recesión fantasma se alienta un recalentamiento del ciclo el remedio puede ser peor que la enfermedad. No hace falta que asome un mal número de inflación para entenderlo.

Powell reconoció que la FED bajó medio punto las tasas considerando la alta probabilidad de esa reversión. Pero la realidad es exuberante. Las cifras se corrigieron, sí. Solo que no por defecto. La renta interna aumentó 3,4% y no 1,3% como se estimó originalmente. Creció más que el PBI. El consumidor gasta a discreción, pero pudo ahorrar 4,8% de su ingreso disponible en agosto. No es una relación tensada al máximo que, por cautela, vaticine una retracción significativa. Si además la FED reduce las tasas de interés, menos todavía. ¿Se equivocó el banco central con su maniobra de medio punto? ¿Profundiza el error si insiste con las bajas?

Sobre llovido, mojado. El mercado de trabajo es el talón de Aquiles de la expansión. El salto brusco de la tasa de desempleo de enero a julio, y la aplicación de la regla de Sahm, emitió en agosto un dictamen de recesión (otro más en la larga lista). Aunque se sabe que la desocupación no se produce a costa de una destrucción de puestos de trabajo. Pero la desaceleración en paralelo de la creación de empleo prendió una luz amarilla. Y Powell avisó que no iba a tolerar cualquier señal posterior de debilitamiento de las condiciones laborales. La baja de medio punto, como puntualizó la gobernadora Lisa Cook, fue una forma tajante de hacerlo notar.

Muy grande entonces es la sorpresa que deparó septiembre. Forjó 254 mil nuevos puestos netos de trabajo (más que el promedio de 203 mil de los últimos doce meses). Las revisiones de julio y agosto sumaron otros 72 mil. La tasa de desocupación cayó a 4,1% (dos décimas menos que en julio). Que conste: la participación laboral no varió, se mantuvo en 62,7% por tercer mes consecutivo. Pero hubo 281 mil desempleados menos. Los salarios crecieron 4% el último año (versus 2,2% la inflación a agosto). Es una postal de robustez sin claroscuros que no se esperaba para nada. Como dice Goolsbee, ojo, es una única instantánea. Pero no desentona con el largometraje de una expansión vibrante.

Mercado expectante: ¿qué hará la FED?

La FED cometió un error con la baja de medio punto, dice Larry Summers con el diario del lunes y el informe laboral de septiembre. Los mercados clamaban por otro recorte del mismo tenor para el mes que viene. Aunque Powell, antes del informe, ya le había bajado el copete a la idea. El gran jefe hizo suyo el itinerario previsto en el último mapa de puntos. Una reducción de un cuarto de punto en cada una de las dos reuniones que restan hasta fin de año. Y los mercados, ahora, compran esa hoja de ruta.

Powell nos dijo en su momento que los 19 funcionarios que hacen el mapa de puntos estaban de acuerdo en podar medio punto antes que comience 2025. Pero no es así, según la documentación oficial. Dos de ellos preferían no tocar nada más. Siete se inclinaban por cercenar apenas un cuarto. Y los otros nueve que pugnaban por medio punto acaban de leer las noticias. ¿Qué hará la FED? Debería quitar la pava del fuego, y concederle a la baja de tasas una pausa amistosa. Pero puede hacer lo que quiera a menos que un atisbo de inflación en alza (como los que despuntan en los informes de PMI) la obligue a un gesto adusto. No corre detrás de los acontecimientos sino excesivamente por delante. La economía no necesita de su ayuda, y eso es lo mejor. Que lo diga la Bolsa: lo que disponga el banco central la tiene sin cuidado. El problema de una economía que crece terca y veloz es de los bonos del Tesoro y no de ella. Si soportó el viaje brusco de las tasas cero a 5,50% no le hará daño que se estacionen en 5%. Con asegurar la fortaleza de las ganancias corporativas se las arreglará bien.