Una escuela de Florida sortea rifles y pistolas entre alumnos y maestros

Una semana después del tiroteo en una escuela primaria de Texas, en el que murieron una veintena de niños y profesores, un centro de enseñanza secundaria de Florida concluyó este miércoles su sorteo anual de rifles, pistolas y material de caza. Desde el pasado 4 de mayo, responsables de la Escuela Secundaria James Madison, de la ciudad de Madison, en el norte del estado, han sorteado a diario una treintena de armas de fuego y diverso material de caza.

«Es todo por los chicos», dijo este miércoles el director del centro floridano, Mark Akerman, durante la retransmisión por Facebook del último sorteo, que, explicó, volvió a ser muy «exitoso». El «gran premio» del sorteo, cuyo ganador se desveló este miércoles, era una escopeta de ciclo rápido Browning A5 Sweet 16, diseñada especialmente para la caza de aves.

Pero el centro de esta zona rural de Florida también rifó escopetas con mira telescópica, pistolas cortas, munición, prismáticos térmicos, un buscador de peces o una moderna ballesta. Se trató de 30 días de sorteos para los que estaban invitados alumnos, maestros y personal administrativo del centro. Cada papeleta tenía un coste de 100 dólares y el tope máximo era de 600 boletas vendidas. Este sorteo se vio interrumpido por la matanza en la escuela primaria Robb, de Uvalde (Texas), donde el pasado 24 de mayo murieron 19 niños y dos maestras.

Akerman suspendió al día siguiente los sorteos «por respeto a estos trágicos acontecimientos», aunque los retomaron días después. Sin embargo, el sorteo no se detuvo cuando el 14 de mayo se registró un tiroteo en la localidad neoyorquina de Búfalo, en el que murieron diez personas, la mayoría afroamericanos.

Con un pequeño bombo que manejaba el vicedirector de la escuela, Patrick White, responsable de sacar las boletas con los nombres de los ganadores, este martes se retomaron los sorteos y se desvelaron los afortunados que se habían llevado las armas y elementos de caza que no pudieron rifarse debido al tiroteo en Texas. Según el cartel de la rifa, los participantes debían «cumplir con todas las regulaciones» federales y de Florida, donde para las armas que no requieren de una licencia especial no es necesario siquiera pasar por un control de antecedentes. White concluyó el sorteo dando las gracias a los participantes porque con esta rifa «se ayudó a la escuela, que realmente lo necesita».