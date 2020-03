Una estudiante de 16 años, la víctima mortal más joven en Francia – Télam

Chmage partiel : ce soir, ce sont

➡️ 150 000 entreprises et 1,6 million de salaris qui sont protgs.

➡️ + 50% dentreprises et + 30% de salaris en 24h.

Nous protgeons lemploi, les salaris et les comptences.

— Muriel Pnicaud (@murielpenicaud) March 26, 2020