Una ex asistente del precandidato demócrata Joe Biden lo acusa de agresión sexual – Télam

Una ex asistente del aspirante por el Partido Demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, acusa al ex vicepresidente de agredirla sexualmente a principios de la década de 1990, cuando era senador por el Estado de Delaware, y enturbia la campaña electoral del demócrata.

Tara Reade, quien integró el personal del Senado de Biden, presentó la denuncia ante el Departamento de la Policía Metropolitana de Washington a fines de la semana pasada, informó el diario local Business Insider.

“Continuaré de pie y hablando. 1993 fue el año en que fui acosada y agredida sexualmente por Joe Biden, mi entonces jefe. Los ultrajes y las mentiras sobre mí no me quitarán la dignidad ni cambiarán lo que sucedió”, señaló la mujer en un mensaje reciente de Twitter.

No es la primera vez que Reade realiza una acusación de este tipo contra el ex vicepresidente, ya que el año pasado acusó también públicamente al demócrata de tocarla “inapropiadamente”, aunque en esa oportunidad no alegó agresión sexual.

En un comunicado, la subdirectora de campaña y directora de comunicaciones de Biden, Kate Bedingfield, dijo que el ex vicepresidente “dedicó su vida pública a cambiar la cultura y las leyes en torno a la violencia contra las mujeres”, señalando su trabajo aprobando la Ley de violencia contra las mujeres.

“El cree firmemente que las mujeres tienen derecho a ser escuchadas, y a ser escuchadas con respeto”, agregó Bedingfield, quien no obstante subrayó la necesidad de que “estos reclamos también sean revisados de modo ​​diligente por una prensa independiente”.

Otras acusaciones contra Biden

Reade no es la única mujer que acusó a Biden de abuso sexual. Existen siete casos similares denunciados, entre otras, por Lucy Flores, ex legisladora demócrata por el estado de Nevada (oeste); Ammy Lapos, ex asistente congresional del representante Jim Himes; Kohnert-Yount, que fue becaria en la Casa Blanca en 2013; y Karasek, abogada y defensora de los derechos de la mujer, así como activista en contra del abuso sexual, según el portal de noticias HispanTV.

La acusación de Reade se produce en un momento decisivo para las aspiraciones presidenciales del demócrata y mientras intenta unificar al Partido Demócrata en torno a su campaña, después de que el senador Bernie Sanders se retirara de las primarias la semana pasada.

Las mujeres son un grupo crucial de votantes para los demócratas, y cualquier pérdida de apoyo para Biden podría hundir su candidatura.

Las elecciones de noviembre entre Biden y el presidente, Donald Trump, serán las primeras en la era del #MeToo, un movimiento de raigambre feminista que llevó a numerosas mujeres a hacer públicas acusaciones de agresiones sexuales, algunas contra hombres en posiciones de influencia en la política, la industria del entretenimiento y otros sectores.

Trump también fue acusado de agresión y de “tocamientos no deseados” por numerosas mujeres, acusaciones que rechaza.

Durante la campaña de 2016 se vio obligado a disculparse después de que una grabación le mostrara presumiendo sobre utilizar su fama para agredir a mujeres.