UNA GUERRA SIN INOCENTES | 7 miradas

Thomas L. Friedman* Cuando está un conflicto importante como el de Ucrania, los periodistas siempre se preguntan: «¿Dónde debo ubicarme?» ¿Kiev? ¿Moscú? ¿Munich? ¿Washington? En este caso, mi respuesta es ninguna de estas. El único lugar para entender esta guerra es dentro de la cabeza del presidente ruso, Vladimir Putin. Putin es el líder ruso más poderoso y sin control desde Stalin, y el momento de esta guerra es producto de sus ambiciones, estrategias y agravios.

Pero, con todo eso dicho, Estados Unidos no es del todo inocente de alimentar sus fuegos.

¿Cómo es eso? Putin ve la ambición de Ucrania de abandonar su esfera de influencia como una pérdida estratégica y una humillación personal y nacional. En su discurso del lunes, Putin dijo literalmente que Ucrania no tiene derecho a la independencia, sino que es una parte integral de Rusia: su gente está “conectada con nosotros por lazos familiares y de sangre”. Es por eso que la embestida de Putin contra el gobierno libremente elegido de Ucrania se siente como el equivalente geopolítico de un asesinato por honor.

Putin básicamente les está diciendo a los ucranianos (más de los cuales quieren unirse a la Unión Europea que a la OTAN): “Te enamoraste del tipo equivocado. No te escaparás ni con la OTAN ni con la UE. Y si tengo que matar a tu gobierno a palos y arrastrarte de vuelta a casa, lo haré”.

Esto es algo feo y visceral. Sin embargo, hay una historia de fondo aquí que es relevante. El apego de Putin a Ucrania no es solo nacionalismo místico.

En mi opinión, hay dos troncos enormes alimentando este fuego. El primer registro fue la decisión irreflexiva de EE. UU. en la década de 1990 de expandir la OTAN después, de hecho, a pesar del colapso de la Unión Soviética.

Y el segundo registro, mucho más grande, es cómo Putin explotó cínicamente la expansión de la OTAN más cerca de las fronteras de Rusia para reunir a los rusos a su lado para cubrir sus necesidades. Enorme fracaso de liderazgo. Putin ha fracasado por completo en convertir a Rusia en un modelo económico que realmente atraería a sus vecinos, no los repelería, e inspiraría a sus personas más talentosas a querer quedarse, no hacer fila para obtener visas para Occidente.

Tenemos que mirar estos dos registros. La mayoría de los estadounidenses prestaron poca atención a la expansión de la OTAN a fines de la década de 1990 y principios de la de 2000 a países de Europa central y oriental como Polonia, Hungría, la República Checa, Letonia, Lituania y Estonia, todos los cuales habían sido parte de la antigua Union Sovietica. O su esfera de influencia. No era ningún misterio por qué estas naciones querrían ser parte de una alianza que obligaba a los EE. UU. a salir en su defensa en caso de un ataque de Rusia, el sucesor final de la Unión Soviética.

El misterio era por qué EE. UU., que durante la Guerra Fría soñó con que Rusia algún día podría tener una revolución democrática y un líder que, aunque vacilante, trataría de convertir a Rusia en una democracia y unirse a Occidente, se separó empujar rápidamente a la OTAN a La cara de Rusia cuando era débil.

Un grupo muy pequeño de funcionarios y expertos en política en ese momento, incluido yo mismo, hizo la misma pregunta, pero nos ahogaron.

La voz más importante y única en la cima de la administración Clinton que hizo esa pregunta fue nada menos que el secretario de defensa, Bill Perry. Recordando ese momento años después, Perry en 2016 dijo en una conferencia del diario The Guardian:

“En los últimos años, la mayor parte de la culpa se puede señalar a las acciones que ha tomado Putin. Pero en los primeros años tengo que decir que Estados Unidos merece gran parte de la culpa. Nuestra primera acción que realmente nos puso en una mala dirección fue cuando la OTAN comenzó a expandirse, incorporando naciones de Europa del Este, algunas de ellas fronterizas con Rusia.

“En ese momento, trabajábamos en estrecha colaboración con Rusia y se estaban empezando a la idea de que la OTAN podía ser un amigo en lugar de un enemigo… pero se sentían muy incómodos por tener a la OTAN justo en su frontera e hicieron una fuerte pide que no sigamos adelante con eso”.

El 2 de mayo de 1998, inmediatamente después de que el Senado ratificó la expansión de la OTAN, llamó a George Kennan, el arquitecto de la contención exitosa de la Unión Soviética por parte de Estados Unidos. Kennan se incorporó al Departamento de Estado en 1926 y se desempeñó como embajador de EE. UU. en Moscú en 1952. Podría decirse que Kennan era el mayor experto estadounidense en Rusia. Aunque en ese momento tenía 94 años y su voz era frágil, se mostró agudo cuando le pidió su opinión sobre la expansión de la OTAN.

Voy a compartir la respuesta completa de Kennan:

“Creo que es el comienzo de una nueva guerra fría. Creo que los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa y eso afectará sus políticas. Creo que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Nadie amenazó a nadie más. Esta expansión haría que los padres fundadores de este país se revolvieran en sus tumbas.

“Nos hemos comprometido a proteger a toda una serie de países, aunque no tenemos ni los recursos ni la intención de hacerlo de manera seria. [La expansión de la OTAN] fue simplemente una acción alegre de interés de un Senado que no tiene ningún real en los asuntos exteriores. Lo que me molesta es lo superficial y mal informado que fue todo el debate del Senado. Me molestaron particularmente las referencias a Rusia como un país que se muere por atacar a Europa Occidental.

“¿La gente no entiende? Nuestras diferencias en la Guerra Fría fueron con el régimen comunista soviético. Y ahora le estamos dando la espalda a las mismas personas que organizan la mayor revolución incruenta de la historia para derrocar al régimen soviético. Y la democracia de Rusia está tan avanzada, si no más, que cualquiera de estos países que acabamos de firmar para defender de Rusia. Por supuesto que va a haber una mala reacción de Rusia, y luego [los expansores de la OTAN] dirán que siempre les dijimos que así son los rusos, pero esto está mal”.

Es EXACTAMENTE lo que ha sucedido.

Sin duda, la evolución de Rusia después de la Guerra Fría hacia un sistema liberal, como lo hicieron Alemania y Japón después de la Segunda Guerra Mundial, no era algo seguro. De hecho, dada la escasa experiencia de Rusia con la democracia, era una posibilidad remota. Pero algunos de nosotros pensamos entonces que valía la pena intentarlo, porque incluso una Rusia menos democrática —si hubiera sido incluida en lugar de excluida de un nuevo orden de seguridad europeo— podría haber tenido mucho menos interés o incentivo para amenazar a su país.

Por supuesto, nada de esto justifica el desmembramiento de Ucrania por parte de Putin. Durante los primeros dos mandatos de Putin como presidente, de 2000 a 2008, ocasionalmente se quejó de la expansión de la OTAN, pero no hizo mucho más. Los precios del petróleo eran altos entonces, al igual que la popularidad interna de Putin, porque presidía el vertiginoso crecimiento de los ingresos personales rusos después de una década de dolorosa reconstrucción y empobrecimiento tras el colapso del comunismo.

Pero a lo largo de la última década, mientras la economía de Rusia se estancaba, Putin tuvo que buscar reformas económicas más profundas, que podrían haber debilitado su control de arriba hacia abajo, o duplicar su corrupta cleptocracia capitalista. Eligió lo segundo, explicó Leon Aron, experto en Rusia del American Enterprise Institute y autor de “Yeltsin: A Revolutionary Life”, que ahora está escribiendo un libro sobre el futuro de la Rusia de Putin. Y para encubrir y distraer esa elección, Putin cambió la base de su popularidad de “ser el distribuidor de la nueva riqueza de Rusia y un reformador económico al defensor de la patria”, dijo Aron.

Y justo cuando Putin optó por razones de política interna para convertirse en un vengador nacionalista y un «presidente de guerra» permanente, como lo expresó Aron, lo que le esperaba allí para que lo agarrara era la amenaza más emotiva para reunir al pueblo ruso detrás de él: «El fruto al alcance de la mano de la expansión de la OTAN».

Y ha cenado fuera desde entonces, aunque sabe que la OTAN no tiene planes de expandirse para incluir a Ucrania.

Los países y los líderes suelen reaccionar ante la humillación de una de dos maneras: agresión o introspección. Después de que China experimentó lo que llamó un “siglo de humillación” por parte de Occidente, respondió bajo Deng Xiaoping probablemente diciendo: “Te mostraremos. Te ganaremos en tu propio juego”.

Cuando Putin se sintió humillado por Occidente tras el colapso de la Unión Soviética y la expansión de la OTAN, respondió: “Te lo mostraré. Le daré una paliza a Ucrania”.

Sí, todo es más complicado que eso, pero mi punto es este: esta es la guerra de Putin. Es un mal líder para Rusia y sus vecinos. Pero Estados Unidos y la OTAN no son meros espectadores inocentes en su evolución.

Thomas Loren Friedman* Periodista, tres veces ganador del Premio Pulitzer. Columnista de The New York Times.