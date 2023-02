Una huelga por mejoras salariales paraliza varios aeropuertos de Alemania

Ocho aeropuertos alemanes, entre ellos los de Fráncfort y Múnich, quedaron paralizados este viernes por una huelga de personal, en medio de tensas negociaciones salariales para ganarle a la inflación.

En el aeropuerto de Fráncfort, el mayor del país de la Unión Europea (UE), «la situación es muy tranquila, apenas hay pasajeros en los pasillos», dijo Dieter Hulick, portavoz del operador Fraport.

Para este viernes estaban previstos solo una docena de movimientos de aviones, frente a un millar en tiempos normales, agregó, informó la agencia de noticias AFP

Tampoco habrá vuelos en el aeropuerto de Múnich hasta este sábado, lo que afectará a más de 700 despegues y aterrizajes, indicó Corinna Born, portavoz del operador aeroportuario.

Los sindicatos piden mejores salarios que compensen la pérdida de poder adquisitivo por la elevada inflación. Foto: AFP.

Los vuelos para emergencias médicas y técnicas y otros vuelos en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que empieza el viernes, no se verán afectados.

El sindicato alemán Ver.di convocó la huelga para que tenga «fuertes repercusiones, principalmente en los vuelos nacionales, que van desde retrasos hasta cancelaciones o incluso la paralización parcial del tráfico», indicó ayer en un comunicado.

Massive turnout in London today to support striking workers 👊

The message to the government is clear: #EnoughlsEnough pic.twitter.com/6qQEc61CzJ

— Enough is Enough (@eiecampaign) February 1, 2023