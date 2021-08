Una investigación de la Inteligencia de EEUU no pudo determinar el origen del coronavirus – Télam

El informe concluy que “las autoridades chinas no tenan conocimiento previo del virus antes del brote de Covid-19” .

Una investigacin de los servicios de inteligencia de Estados Unidos no pudo an determinar el origen del SARS-CoV-2, el virus que causa la Covid-19, y consider “plausibles” las hiptesis de la exposicin natural a un animal infectado y la de la fuga de un laboratorio, mientras que el presidente Joe Biden insiste en que China debera dar explicaciones concluyentes sobre cmo naci la enfermedad en su pas.

Sin embargo, el informe tambin concluy que “las autoridades chinas no tenan conocimiento previo del virus antes del brote de Covid-19” y afirm con certeza que el coronavirus no surgi como parte de un desarrollo de un “arma biolgica”.

Un resumen no clasificado del informe, publicado este viernes despus de la investigacin ordenada por Biden, mostr que los servicios de inteligencia estn divididos entre las dos otras teoras del origen, pero hay consenso en que las dos son “plausibles”.

Cuatro agencias de la comunidad de inteligencia y el Consejo Nacional de Inteligencia creen que “probablemente” el virus salt de un animal a un humano.

Otra de las agencias ha mostrado una “confianza moderada” en que la primera infeccin con SARS-CoV-2 en un humano tal vez fue el resultado de un incidente en un laboratorio que “probablemente involucr experimentacin, manipulacin de animales o muestreo por parte del Instituto de Wuhan”, la ciudad china donde ocurri el primer contagio y dio inicio a la pandemia, recogi la cadena de televisin CNN y reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

Otras tres agencias dijeron que no pueden posicionarse con ninguna de las dos teoras sin informacin adicional.

Si bien el informe no brinda ninguna hiptesis concluyente, s ha rechazado que la enfermedad se desarrollara como un arma biolgica y especifica que es “poco probable” que se diseara genticamente.

La investigacin aduce que necesitara ms informacin sobre los primeros das de la pandemia para proporcionar “una explicacin ms definitiva del origen” del virus y, en este sentido, indic que la comunidad cientfica internacional “carece” de muestras clnicas o de una “comprensin completa de los datos epidemiolgicos” de los primeros casos.

Joe Biden insiste en que China debera dar explicaciones concluyentes sobre cmo naci la enfermedad en su pas.

Criticas a China por la poca colaboracin

En este contexto, critic lo que consider una falta de voluntad poltica de China para cooperar con las investigaciones internacionales, un elemento que calific de necesario para “llegar a una evaluacin concluyente” sobre el origen del virus.

Tras esa conclusin, Biden arremeti contra China al afirmar que “desde el principio”, su Gobierno “ha trabajado para evitar que los investigadores internacionales y los miembros de la comunidad de salud pblica mundial” accedan a la informacin “crtica” sobre los orgenes de la pandemia.

“El mundo merece respuestas y no descansar hasta que las obtengamos”, sentenci el mandatario que mantiene la confrontacin con la potencia asitica que inici su antecesor, Donald Trump.

El mandatario subray que continuar “presionando a China para que se adhiera a las normas y estndares cientficos, incluido el intercambio de informacin y datos de los primeros das de la pandemia”.

China, por su lado, asegura que no estaba al tanto del coronavirus antes del brote, segn ratific el informe de inteligencia estadounidense, y ha acusado sistemticamente a Washington de utilizar el tema para rivalizar con su Gobierno.