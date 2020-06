Una joven española pierde la visión en un accidente doméstico y pide ayuda para poder pagar los gastos médicos en EEUU

Marta, una joven de 24 años de Tarrasa (Barcelona), ha difundido un vídeo desde un hospital de EEUU, el Harborview Medical Center (Seattle, WA), donde está siendo atendida tras haber sufrido un accidente con sosa caústica en el que ha perdido gran parte de su visión.

La joven cuenta en el vídeo que la vida la llevó a EEUU y el amor le hizo quedarse. También que es aficionada a la cosmética natural mediante la que produce detergentes, cremas para la piel y jabones. Precisamente esta afición ha sido la causante del accidente que ha afectado a sus ojos.

“El jueves 11 de junio bajé la guardia, por descuido, por accidente, por motivos con los que no quiero torturarme. Tuve un accidente con sosa caústica”, cuenta Marta. Este corrosivo producto le saltó a la cara, sobre todo afectando a la boca, a la nariz y a los ojos.

Con optimismo dice que su piel está mejor en apenas una semana, “menos tersa y más hidratada”. “Estoy contenta. Ha sido como volver a nacer. Mi único hándicap ahora son mis ojos”. Los médicos que la han atendido son optimistas y le dan esperanzas. Aunque las quemaduras son “muy severas”, algunos médicos hablan de intentar salvar cierta visión del ojo y otros incluso van más allá apostando por la tecnología y por la juventud de Marta.

“Confío en el avance de la tecnología, en el poder de la mente, en la actitud y en que también soy joven”, explica Marta. Sin embargo, el hándicap más importante es el sistema médico estadounidense. Sobre el sistema español dice “sé que necesitan muchos más fondos, pero no valoramos lo que otros países no tienen, países como este”. “Un viaje de ambulancia son 1.500 dólares, una noche en la UCI, 4.000 dólares”, ejemplifica.

Por su situación de inmigración cuenta que no puede aspirar a un seguro médico, pero además los seguros no cubren gran parte del tratamiento que necesita. Espera poder recibir alguna ayuda a través del sistema americano, pero deja claro que comparte el vídeo para poder salir de esa situación lo mejor posible.

“Lo quería compartir por varias razones. Una es esta, necesitamos un montón de difusión. Quien quiera, buenamente pueda, desde 20 euros hasta 2 euros. Todo ayuda. Que no podéis donar, que no os da la gana. Difundidlo. Y que no queréis difundirlo, espero que esto os haga ver el día desde otra perspectiva”, pide Marta en su vídeo.

Para recibir estas ayudas ha puesto en marcha una campaña en GoFundMe. Ya ha sido operada en una ocasión el pasado 13 de junio, pero aún le quedan algunas intervenciones más como un posible trasplante de córnea. De momento el objetivo marcado es de 75.000€, de los que lleva recaudados más de 67.000.