Una madre y su hija que no quisieron vacunarse contra la Covid mueren en el mismo hospital en dos semanas

Una madre y una hija británicas que rechazaron la vacuna contra la Covid-19 murieron con solo unos días de diferencia en la misma sala del hospital después de contraer el virus, tal y como recoge el Mirror.

Sammie-Jo Forde, madre de cuatro hijos, de 32 años, murió en el Hospital Ulster, en las afueras del este de Belfast (Irlanda del Norte), el pasado sábado. Su muerte se produjo solo dos semanas después de que su madre, Heather Maddern, de 55 años, falleciera el pasado 31 de agosto, a solo dos camas de ella.

El padre de Sammie-Jo Forde, Kevin McAllister, dijo que la pérdida tanto de su hija como de su ex pareja había “destrozado” su mundo. “Perdí a mi hija, mi mejor amiga”, dijo. Forde deja un esposo y cuatro hijos, el mayor de los cuales tiene 13 años.

McAllister dijo que su expareja y su hija estaban “muy, muy” unidas y habían trabajado y vivido juntas.

Sammie-Jo Forde no tenía ningún problema de salud subyacente y su padre dice que era una adulta sana. Finalmente murió de insuficiencia cardíaca después de contraer la Covid-19.

Kevin McAllister asegura no entender por qué su hija y expareja no aceptaron ponerse la vacuna contra la Covid-19. “Estas personas que no están recibiendo la inyección contra la Covid-19, no están pensando en las otras personas que dejan atrás“, dice el desolado padre, que instó a que la gente “escuche a los expertos” y se vacune.