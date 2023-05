una mirada global abierta para revisar la estampa propia

A menudo cuesta entender lo que conlleva el deseo mundial de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Demasiados todos, dirán unos; muy amplia la educación que se busca, sostendrán otros. La realidad es que cada una de esas cualidades no suponen interferencias, antes bien se complementan. Ilusión vaga para quienes, muy optimistas o propositivos, lo desean ya. No, el mundo sufre penurias varias que dificultan la tarea.

La inclusividad, la equidad y la calidad permanecen guardadas en la isla del tesoro y es difícil navegar hacia ella para determinados grupos sociales. Son aquellos que habitan en países sometidos al hambre, con extensos colectivos atrapados en la pobreza, en donde las mujeres son consideradas seres inferiores, en los que la marginación laboral es la causa de muchas enfermedades, en donde la educación y la salud de la infancia y adolescencia no es un derecho colectivo, y muchas más perversiones vivenciales.

En fin, cuesta entender que estemos en el año 2023; en el cual se programan varios viajes espaciales -hay miles de satélites vigilando- y se comercia con todo, incluidas las vidas humanas o sus esperanzas. Por ahí lo califican como involución ética. El principito de Saint-Éxupery en sus viajes interplanetarios lo resumiría con una acertada reflexión: veo humanos, pero no veo humanidad.

Hay que pensar más de una vez sobre la inequidad mundial, si esta se acentúa cuando miramos a la escuela más lejana en cualquier rincón del mundo. Viene a la memoria aquello de la ciudadanía global que las nuevas leyes educativas proponen en España y Europa. Al lado siempre aparece una duda inevitable: ¿se preguntan nuestras escuelas cómo es y para qué sirve la educación en los países pobres? Especialmente cuando se trabajan valores sociales, que son los que más valen. Abramos nuestras mentes para pensar en educación. Apoyemos el hecho de que incluso el alumnado de los primeros cursos entienda la idea de comunidad global interrelacionada; cada una, la suya también, no está sola, sino que es una pequeña parte del todo. Preguntemos a las personas de nuestro entorno hasta si creen que forman parte de una idea tan genial como es la comunidad mundial. Preguntémonos a menudo si somos grupo social privilegiado o aspiramos a ser sociedad global. Global está fundamentado en acordar intereses para disminuir desigualdades. Indaguen, si tienen hijos o hijas, si en su escuela se habla de la dignidad educativa, de la escuela social global. Busquen en internet cualquier informe o imagen de Unicef, Save the Children, Oxfam Intermón, etc., en la que se vea a los otros o se llame la atención sobre sus vidas escolares. Magnífica ocasión para fomentar un pequeño coloquio sobre el concepto/idea deseable llamado infancia global. A modo de apoyo para cualquier persona interesada y sensible sirve el artículo Significados de la infancia en el marco de la globalización.

Porque mucho hablar de lo abstracto cansa, y a menudo se convierte en una letanía continuada que distorsiona el origen. Mentar algo sin hacer un poco es costumbre humana. La practicamos desde el que esto escribe hasta los grandes ideólogos de campañas pedagógicas. Dado lo cual nuestra Cima 2030 se pregunta qué es eso de la ciudadanía global, si no queda alejado de nuestro posible bien hacer. Buscamos que la gente de Oxfam Intermón nos alumbre. Anotamos dos ideas de esta oenegé para que se interioricen, se hable de ellas en casa y se debatan en los centros educativos. Para que la tengan en cuenta los reguladores de las administraciones que han ensalzado esta idea dentro de los currículos de la enseñanza obligatoria. La ciudadanía global, en tanto que proyecto educativo ideológico propio, pero de extensión mundial, tendría al menos estos distintivos:

Un nuevo modelo de ciudadanía comprometido activamente en la consecución de un mundo más equitativo y sostenible.

Una ciudadanía del siglo XXI ligada al compromiso con el entorno en el que nos desenvolvemos. Es decir, un cierto grado de conciencia con lo que pasa a nuestro alrededor y que nos debe impulsar a la búsqueda de soluciones específicas, y a actuar si podemos.

De lo anterior se infiere que la educación tiene mucho que hacer, y bastante que ofrecer. Recordamos que hace mucho más de 100 años se divulgaban las ideas básicas de John Dewey –algunos defienden que fue el padre de la educación renovada- sobre la educación: educación y sociedad como entramado indisoluble; pensamiento, práctica, acción y valoración. Lo curioso es que muchas de las consignas que entonces se pusieron a debate servirían para la educación actual. La educación para la ciudadanía global solo se entiende si porta un positivo grado de compromiso en la defensa de los valores y principios que deben ser comunes a todo el mundo. ¿Cómo delimitamos en la escuela todo ese mundo, tan abstracto y con el cual

tanto nos cuesta conectar? ¿Cómo lo trasladaremos a la enseñanza no formal, tan importante a la hora de hacer país y mundo compartidos? En el mes de enero se celebra el Día de la Educación Mundial. Nos quedamos con la llamada que Unesco hacía este año: Hay que dar prioridad a la educación para acelerar el avance hacia los Objetivos Mundiales.

La escuela, la educación no formal, la informal -que realizan entidades sociales o empresariales o los medios de comunicación- tienen que estar permanentemente abiertas al mundo, mirarse en él para comprenderse a sí mismas. Para situarse correctamente hay que acudir a informes de reconocida solvencia, como los que a menudo elabora Unesco; en este caso sobre educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la ciudadanía mundial (ECM). En la seguridad de que estos dos distintivos serían impulsores globales para llegar en mejores condiciones a la Cima 2030. ¿Servirían como meta aquellos 5 retos -referidos a educación de calidad y recursos necesarios, inclusividad, etc.- que en enero se proponía Ayuda en Acción?

Casi todos los países indican que la educación para el desarrollo sostenible (EDS) y la educación para la ciudadanía mundial (ECM) se reflejan en las leyes y políticas nacionales de educación, en los planes de estudios, en la formación de docentes y en la evaluación de los alumnos.

y la educación para la ciudadanía mundial (ECM) se reflejan en las leyes y políticas nacionales de educación, en los planes de estudios, en la formación de docentes y en la evaluación de los alumnos. La EDS y la ECM se reflejan con bastante menos frecuencia en la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) o en la educación de adultos.

Los temas relacionados con el aprendizaje de la convivencia se reflejan con más frecuencia en las leyes y las políticas que los relacionados con el aprendizaje de los estilos de vida sostenibles.

La educación sobre el cambio climático y el consumo y la producción sostenibles se reflejan con menos frecuencia que otros temas en los planes de estudios y en la formación de docentes, respectivamente.

La EDS y la ECM se reflejan con mayor frecuencia en la educación primaria y secundaria y con menor frecuencia en la educación preescolar.

En la educación primaria y secundaria, los temas relacionados con el aprendizaje de la convivencia se abordan con mayor frecuencia en las asignaturas de ciencias sociales, ética y educación cívica. Los temas relacionados con el aprendizaje de los estilos de vida sostenibles se abordan con mayor frecuencia en las asignaturas de ciencias, ciencias sociales, geografía y educación cívica.

Los países indican que los docentes disponen de formación en EDS y ECM.

La EDS y la ECM se suelen incluir en la formación de docentes y en las evaluaciones de los alumnos, aunque la evaluación de los valores, las actitudes y los comportamientos es menos habitual que la de los conocimientos y las competencias.

El apoyo público para la investigación en materia de EDS y ECM es limitado.

Los países están adoptando algunas medidas para promover la cooperación internacional en materia de EDS y ECM.

NOTA: Sean docentes o no, personas con responsabilidades administrativas, direcciones empresariales, sindicatos y cualquier grupo social, deberían posicionarse en acuerdos o desacuerdos. Porque vivir hoy en el mundo es planificar la educación del presente y del futuro. Necesitamos que ambas nos guíen mejor hacia la Cima 2030; y no se puede llegar si no mejora mucho la EDS y la ECM. En el documento de la Unesco aludido, que recomendamos leer con atención, viene la información gráfica y la explicación por zonas terrestres. Cualquier persona se atrevería a aventurar qué cuestiones y en qué países se encuentran más alejados de la iniciativa ODS objetivo 4 que apostaba por una educación de calidad para todos: alumnado en educación formal o ciudadanía en general. ¿Por qué es importante la educación de calidad? Vaya una reflexión final a modo de hipótesis: ¿cambiaría la situación actual del mundo, las desigualdades entre países si existiera un fondo mundial de ayuda para equiparar al menos la educación reglada?