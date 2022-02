Una mujer dirigirá una institución pública, la primera tras la llegada de los talibanes

Afganistán nombró este martes a Malalai Faizi como directora de un hospital de la capital, Kabul, y será la primer mujer en conducir una institución pública desde el retorno al poder de los talibanes.

Las maternidades siempre han estado encabezadas por mujeres en el país asiático, si bien la designación supone la primera para un alto cargo en el país tras la toma de Kabul en agosto de 2021, que puso fin a 20 años de frustrada intervención militar de Estados Unidos y sus aliados occidentales.

Desde entonces, los talibanes formaron un gobierno marcado por la falta de mujeres y de representantes de otros grupos políticos. A pesar de ello, el vice primer ministro, Abdulsalam Hanafi, resaltó poco tiempo atrás que este Ejecutivo «es inclusivo» y agregó que el grupo islámico «ha intentado incorporar a todos los grupos étnicos y sectores sociales» en las nuevas autoridades.

En este sentido, el ministro de Exteriores, Amir Jan Mutaqqi, afirmó que la petición de la comunidad internacional sobre la formación de un gobierno inclusivo es «una excusa» para no reconocer a las autoridades instauradas en el país.

Faizi «ha sido nombrada en base a los méritos y necesidades como directora del hospital Malalai», refirió el portavoz del Ministerio de Salud, Javid Hazheer, citada por medios locales y la agencia de noticias Europa Press. Solo unos pocos departamentos gubernamentales, entre ellos el sector de la salud, tienen a mujeres en sus equipos de trabajo.

La nominación de Faizi no hubiera sido posible en el anterior gobierno de los talibanes, entre 1996 y 2001, recordado por una férrea aplicación de la ley islámica que incluía como norma castigos a las mujeres que no cumplían a rajatabla con sus normas y eran recluidas a tareas hogareñas.

Faizi se graduó en 1996 en la Universidad de Kabul y posteriormente trabajó en el hospital infantil Indira Gandhi de Kabul y en diferentes organismos en el país.

Movimientos activistas que luchan por mejores oportunidades y calidad de vida para las mujeres celebraron la designación y consideraron que la misma se trata de «un buen movimiento del Gobierno talibán».

Hospitales como el que dirigirá la nueva funcionaria, enfocados en la atención femenina, están tradicionalmente encabezados por mujeres dadas las normas sociales de una nación conservadora como Afganistán.

«Aunque en un hospital para mujeres la directora debe ser una doctora, sienta muy bien escuchar esta noticia. La doctora Malalai es la primera mujer jefa de una oficina anunciada por el gobierno talibán», escribió en Twitter la activista y exalcaldesa de la ciudad afgana de Maidan Shahr, Zarifa Ghafari.

Dr. Malali Faizi has been announced as the Head of Malali Gynecology Hospital. While it’s a female focused hospital so the head of it needs to be a female Dr. still, I felt great by hearing this news.

Dr Malalai is the first female head of an office announced by Talib Government. pic.twitter.com/FMDt2sdhPR

— Zarifa Ghafari (@Zarifa_Ghafari) January 31, 2022