Una mujer que viaja sola por el mundo revela los dos mejores países para visitar y adonde no recomienda ir

Christina Ford es una experimentada viajera solitaria de 63 años, bloguera de estilo de vida y autora, que recomienda viajar en solitario, algo que califica de «fabuloso».

En declaraciones recogidas por el Daily Mail, Ford revela cuáles son los mejores países para visitar sola y los errores más comunes que cometen las mujeres cuando visitan algún lugar solas.

«Viajar sola tiene muchas ventajas. Tienes tu propio horario y haces lo que quieres. Tienes todo el tiempo del mundo y puedes cambiar de rumbo en cualquier momento«, dice Ford.

«Y conoces a gente nueva. Mucho más que si viajases con alguien. Además, descubres lo capaz que eres. He aprendido más sobre mí misma viajando sola que en casi cualquier otro momento. ¡Es increíble descubrir la gran compañía que eres!«, añade la bloguera.

Si la idea de relacionarse con nuevas personas te resulta intimidante, Christina Ford sugiere unirse a un recorrido a pie. «Hay disponibles en casi todas las ciudades importantes, normalmente son gratis y están llenos de otros viajeros como tú. Inicia una conversación, dile que viajas sola y sugiere tomar una copa juntos», explica.

La experimentada viajera solitaria advierte: «Cuando cenes sola, busca lugares animados y divertidos, nada romántico. Una vez le dije a mi guía de Madrid que no quería estar en un restaurante donde hubiera la más mínima posibilidad de que alguien de la mesa de al lado me propusiera matrimonio. Prefiero restaurantes con barra donde pueda comer. Entonces dejo el teléfono, me concentro en el presente y me relaciono con la gente», dice.

Christina Ford advierte que el error más común que ve que cometen las mujeres solas es «abordar más de lo que pueden lograr». «Si es tu primer viaje en solitario y te da miedo volar, no planifiques un viaje de dos semanas con varios vuelos. Elige un lugar al que puedas volar directamente«, dice.

«Al principio, también conviene que sea breve: es mejor querer más. Investiga y planifica algo que siempre hayas querido hacer, pero que esté dentro de tu zona de confort», prosigue.

En cuanto a sus recomendaciones, Ford admite que «soy una gran fanática de Italia y he viajado allí mucho. Mi lugar favorito para ir sola es Cinque Terre, cinco antiguos pueblos pesqueros conectados por mar, tren o senderismo».

«Es la combinación perfecta de vida saludable, vistas maravillosas y comida fabulosa. Recomiendo ir durante las temporadas intermedias, como octubre, cuando hay menos gente», dice.

Christina Ford también recomienda su Canadá natal como un país «ideal para viajeros solitarios». «Si prefieres algo más urbano, Toronto es una opción fantástica. A menudo descrita como ‘Nueva York dirigida por los suizos’, es una ciudad con una excelente gastronomía y un transporte público seguro y limpio. Como viajero solo, es fácil conseguir una entrada individual para un espectáculo estilo Broadway», dice.

«Canadá es, en general, un país seguro, lleno de gente amable que estará encantada de indicarte la dirección correcta y probablemente se disculpará si te pierdes. Pero parte de la diversión y el crecimiento de viajar es permitirte perderte», agrega.

En cuanto a dónde no iría, dice que «no hay ningún otro lugar al que no regresaría, sola o no. Pero hay lugares que evitaría como mujer que viaja sola, en particular, países donde las mujeres no tienen las mismas libertades que los hombres«, afirma sin mojarse.