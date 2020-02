Una niña de 12 años proveniente de la India logró hacer cumbre en el Aconcagua

Kaamya llegó a Mendoza junto a su padre Sundaram en diciembre de 2019, y a mediados de este mes obtuvo la autorización del juzgado de familia a cargo de Carlos Juri, para iniciar la expedición por ser menor de 14 años.

La niña este sábado pudo cumplir su sueño de hacer cumbre junto a su padre al Aconcagua en la misión denominada Sahas, con el objetivo de enviar un mensaje para romper estructuras machistas arraigadas en su país.

En su cuenta de Facebook, en su última publicación, el 22 de enero, pedía: “Por favor, sigan orando por nuestra exitosa cumbre y regreso seguro“.

Durante la travesía, la joven andinista logró recuperarse de una descompostura que sufrió en la zona conocida como Nido de Cóndores (a 5.380 metros sobre el nivel del mar) por lo que debió bajar a Plaza de Mulas, el campamento base a 4.260 metros, a donde fue asistida por el servicio médico para luego continuar escalando hacia la cumbre.

“Creo que viniendo acá, al Aconcagua, facilito a los chicos pensar que es posible alcanzar metas y que el deporte es una vía que trasciende lo deportivo y el resto de sus propias vidas. Las montañas más difíciles las escalo junto a mi padre, con mi mamá he escalado también varias veces“, dijo Kaamya a la prensa mientras aguardaba la autorización judicial.

La espera de la niña y su padre para obtener el permiso hacia el parque provincial Aconcagua se debió a una decisión de la dirección de Recursos Naturales quienes no le concedieron la autorización amparándose en la resolución vigente desde el año 2000. La misma prohíbe el ascenso a más de 3.000 metros de altura a los menores de 14 años.

Feliz año nuevo! Happy New Year! The New Year has rung in great news for SAHAS!! New Continent, New Peak, New Challenges… I’ve embarked on my next adventure to climb Mt. Aconcagua, the highest peak in South America and the fourth of the Seven Summits for me!! I had the honour of being Flagged-off by Vice Admiral Ajit Kumar, Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command and am grateful for the support and encouragement that the Indian Navy has been showing.I have been training very hard for this peak, which is the highest outside of Asia and am confident that I’ll reach the summit. But nothing is possible without God’s will and prayers of well wishers. So, I’ll request everyone to pray for our well being on the mountain and wish us fair weather and strength!!