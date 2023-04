una ONG distribuyó más de un millón de paquetes de ayuda alimentaria para niños

Una organización benéfica británica informó este miércoles que distribuyó más de un millón de paquetes de ayuda alimentaria a niños en Reino Unido en el último año, un incremento del 37% interanual vinculado a la crisis del costo de vida en el país europeo.

Entre abril de 2022 y marzo de 2023, la ONG Trussell Trust, que gestiona una amplia red de bancos de alimentos en el país, distribuyó casi tres millones de paquetes de alimentos, de los cuales una tercera parte fue destinada exclusivamente a niños, lo que representa un aumento del 37% en un año, señaló la organización no gubernamental en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.

«Las nuevas cifras son extremadamente preocupantes y muestran que un número creciente de personas no tiene otra salida que recurrir a organizaciones caritativas (…) y eso no es justo», dijo Emma Revie, la directora general de Trussell Trust, citada en el comunicado publicado en la web de la ONG.

🧵 Last year, food banks in our network distributed almost 3 million emergency food parcels.

❗ More than a million of these were for children.

❗ This is the most parcels our network have ever distributed in a year.

❗ It’s a 120% increase compared to 5 years ago. pic.twitter.com/HmvqPEQaZc

— The Trussell Trust (@TrussellTrust) April 26, 2023