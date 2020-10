Una pareja de médicos muere por coronavirus con una semana de diferencia

Adriana Cheble y Gustavo Salemme, una pareja de médicos, murieron por coronavirus con tan solo una semana de diferencia.

Tenían 62 y 67 años respectivamente, y no pudieron llegar a conocer a su nieto que estaba a punto de nacer por haber contraído la enfermedad.

Ha sido su hijo Matías quien ha querido contar su historia a través de Instagram, haciéndose viral al recibir cientos de mensajes de apoyo y reconocimiento de estos profesionales.

“Mi hermana está embarazada y mi hermano menor, como vivía con ellos, también se contagió. Fui el único de la familia que no se tuvo que aislar”, declaraba en InfoBae.

“Al principio se aislaron en su casa. Después, como empezaron con insuficiencia respiratoria, se internaron en el Hospital Privado”, en el que trabajaba Adriana.

Finalmente, Gustavo falleció el 9 de octubre y Adriana el día 16.

“Su muerte es un dolor enorme que solamente se calma gracias al cariño infinito de la gente”, confiesa Matías.

Aprovecha su triste historia para tratar de concienciar a la población. “Más allá de lo que creas de la pandemia, de la cuarentena y de las restricciones, estés de acuerdo con el Gobierno o no, yo te puedo decir que el virus existe y si te toca es cruel. Podés perder al ser más amado en cuestión de días. A mí se me murieron mis viejos con una semana de diferencia. El certificado de defunción dice Covid-19“, expresó.

“Hay que cuidarse a uno mismo y cuidar al prójimo. Es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Hay que ser responsables en el cuidado y tomar medidas de precaución necesarias: usar tapabocas y mantener la distancia social”, reflexionó a través de las redes sociales.

“Sé que desde donde estén nos mandarán la fuerza necesaria para seguir en este lío. Me alegro que estén juntos y en paz. Hoy las palabras se me acabaron, en vida las usamos a todas y me alegro que así haya sido. Hasta siempre“, se despedía de ellos su hijo.