una pareja pierde los 210 millones del Euromillones por un error al sellarlo

Una pareja británica de estudiantes, Rachel Kennedy y Liam McCrohan, de 19 y 21 años respectivamente, se quedó con el “corazón roto” cuando se dieron cuenta que habían perdido más de 200 millones de euros del sorteo Euromillones, ya que, aunque su número había sido premiado, el pago de la apuesta no se había procesado correctamente, según recoge Mirror.

La pareja llevaba jugando los mismos números – 6, 12, 22, 29, 33, 6 y 11- por quinta semana consecutiva, cuando el viernes pasado por la noche salió como combinación ganadora del sorteo.

A pesar de tener la combinación correcta, los jóvenes no se llevaron los 210 millones de euros de premio, pero… ¿por qué? Realizaron la apuesta a través de Internet, y el pago no se llegó a procesar, lo cual quiere decir que nunca participaron en el sorteo en cuestión.

Rachel explicó que el pago del sorteo estaba programado automáticamente todas las semanas, pero cuando se fue a cargar el del boleto del viernes, la cuenta no tenía suficientes fondos. Ella desconocía que el pago no se había realizado correctamente, así que, cuando recibió un mensaje diciendo que sus números eran la combinación ganadora, llamó a su novio y a su madre pensando que eran multimillonarios.

“Me sentía en la cima del mundo cuando pensaba que habíamos ganado, pero cuando me enteré de que no era así, Liam estaba más preocupado de lo que estaba yo”, cuenta la joven al diario The Sun, admitiendo que su novio ya había empezado a hacer cuentas sobre cómo se gastarían el dinero.

La pareja ha decidido cambiar la combinación de números para futuras apuestas: “No volveremos a usar esos números. Nunca había ganado nada, tenemos muy mala suerte en estas cosas”, lamenta.