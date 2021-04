Una por una, estas son las nuevas restricciones

El DNU dispone la suspensión de Centros comerciales y shoppings; de las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados; locales comerciales entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

Además se suspende la actividad en los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente -luego de las 19:00 podrán continuar bajo las modalidades delivery y “para llevar” (take away) y entre las 6:00 y las 19:00 sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre-.

También se dispone la ampliación de restricción para circular entre las 20:00 y las 6:00 del día siguiente; la restricción en ámbito educativo al suspenderse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.

En el video que grabó el presidente Alberto Fernández desde Olivos se informó cuáles son las medidas para frenar la segunda ola de contagios por coronavirus las cuales se centraron sobre todo en la reducción de la circulación nocturna y en el fin de la presencialidad en los colegios por las próximas dos semanas.

“En el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligación tomar medidas adicionales y convocar a la población a un cambio, para lograr que avance el plan de vacunación y evitar la saturación del sistema de salud”, dijo Alberto Fernández.

Y completó al sostener que “el mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y también en espacios cerrados sin ventilación adecuada”.

Estas son las nuevas restricciones

Se restringirá la circulación nocturna entre las 20 horas y las 6 de la mañana

Quedan suspendidas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en logares cerrados

Los locales comerciales cerrarán a las 19 horas

Los shopping permanecerán cerrados todo el día

Los locales gastronómicos funcionaran con take away -y solo de cercanía- a partir de las 19 horas

Desde el lunes 19 de abril hasta el viernes 30 de abril los tres niveles educativos volverán a las clases online

Para cumplir con estas medidas el presidente Alberto Fernández aseguró que pondrá a todas las fuerzas de seguridad a disposición.

También confirmó que “Argentina lleva vacunados al 95 por ciento de su personal de salud con la primera dosis de vacuna y más del 60 por ciento con esquema completo. En el segmento de adultos mayores, el porcentaje de coberturas es del 64,1% en personas de 80 años y más; el 58,4% en personas de entre 70-79 años y el 21,5% en la franja de 60-69 años”.