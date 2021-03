Una proyección sobre el frente de Casa Rosada para homenajear a las Madres y Abuelas – Télam

El Gobierno emiti una proyeccin sobre el frente de Casa Rosada en homenaje a las Madres y Abuelas

El Gobierno nacional rindi un homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplirse 45 aos del golpe de Estado cvico militar, con la emisin de un mapping sobre la Casa Rosada con una serie de imgenes y audios entre los que se destac la frase “Nunca Ms”.

La proyeccin, que extendi por diez minutos sobre el frente de la Casa de Gobierno que da a la calle Balcarce y se ve desde la Plaza de Mayo, y dio cuenta de los principales hitos de la historia de lucha y resistencia de las asociaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, desde los das de la dictadura hasta el presente.

Proyeccin en homenaje a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

El mapping comenz con imgenes en fondo oscuro de los militares que tomaron el poder en marzo de 1976 y de fondo la frase “Donde estn los desaparecidos?”.

Luego se proyectaron imgenes de las madres de Plaza de Mayo en la ronda de los jueves mediante la cual reclamaban por la aparicin de sus familiares.

Proyeccin en homenaje a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Las frases “No a la ley de Obediencia Debida/ No al Punto Final/ No al Indulto” precedieron un video que mostr al ex presidente Nstor Kirchner pidiendo perdn en nombre del Estado argentino por los crmenes de lesa humanidad.

Proyeccin en homenaje a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Nuevamente la imagen de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se proyect en la parte final del mapping, que se cerr con la bandera argentina flameando.

Proyeccin en homenaje a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En un comunicado oficial previ a la proyeccin, Presidencia expres que “de esta manera, la tecnologa har posible que, en esta fecha tan significativa, Madres y Abuelas estn presentes en el sitio donde comenz su epopeya de construccin de Memoria, en bsqueda de Verdad y Justicia”.