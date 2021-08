Una reserva japonesa de macacos tiene por primera vez en 70 años una hembra alfa al mando

Aunque en otras especies este hecho es más frecuente, esta es la primera vez en 70 años de reserva de macacos en Japón que una hembra toma las riendas del grupo y se convierte en hembra alfa. Yakei, como se le conoce, derrotó al hasta ahora macho alfa, Sanchu, líder de una grupo de casi 700 macacos de la isla de Kyushu.

Como recoge el medio británico The Guardian, en abril de este mismo año Yakei, de nueve años, derrotó a su propia madre, convirtiéndose en la hembra alfa de un reducido grupo del zoológico natural de Takasakiyama.

Yakei decidió no quedarse ahí y dos meses mas tarde esta hembra decidió golpear y desafiar a Sanchu, de 31 años, aunque no quedó claro si había conseguido o no la condición de lider.

Los guardianes de la reserva reconocen “estar sorprendidos”, dada al juventud de la nueva lideresa. Para comprobar si se había hecho con el control realizaron la llamada “prueba del cacahuete”, donde pusieron este alimento al alcance del grupo para que lo comiera y observar quién comía primero. Sanchu se echó atrás y le dio a Yakei el primer bocado, lo que confirmó su condición de alfa.

“Desde entonces, Yakei se ha subido a los árboles y los ha sacudido, lo cual es una expresión de poder y un comportamiento muy raro en las hembras”, dijo a The Guardian Satoshi Kimoto, un guía de Takasakiyama. “Ha estado caminando con la cola levantada, lo que también es muy inusual para una hembra”, añadió.

La reserva de Takasakiyama, creada en 1952, alberga a unos 1.500 macacos, divididos en dos grupos. Los monos viven en la montaña boscosa del centro de la reserva, vagando libremente y bajando a terrenos más bajos en busca de comida proporcionada por los guardas. Se calcula que la población salvaje de macacos japoneses supera los 100.000 ejemplares.

Estos animales a veces son agresivos, por lo que se pide a los excursionistas, montañeros y visitantes de la reserva que no mantengan contacto visual, ya que lo interpretan como un desafío.