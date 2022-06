Una televisión pública europea, reforestación, digitalización justa… Estas son las propuestas para el futuro de la UE con más apoyos

La Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE) ha estado un año recogiendo ideas e iniciativas de todos los sectores. El propósito ha sido abrir a las sugerencias de los ciudadanos la maquinaria que diseña el futuro de la Unión Europea, para debatir y elaborar propuestas sobre el futuro que queremos para Europa.

La premisa sobre la que ha tenido lugar la CoFoE es que la Unión Europea de los próximos años tiene que construirse con las aportaciones de los ciudadanos. Desde el 19 de abril de 2021 y hasta el 9 de mayo de 2022 se ha estado recogiendo las aportaciones de los hombres y mujeres de Europa.

Además de recibir las iniciativas ciudadanas se establecieron cuatro paneles temáticos. Han estado dedicados en mayor medida a empleo, cultura y deporte (panel 1), valores, derechos y democracia (panel 2), cambio climático y medioambiente (panel 3) y migración (panel 4). Cada panel ha reunido a 200 europeos seleccionados al azar.

El informe final de la CoFoE incluye 49 propuestas y más de 320 medidas con objetivos concretos

También ha funcionado el plenario de la CoFoE, que ha estado compuesto por miembros del Parlamento Europeo (108) y parlamentos nacionales (108) así como representantes del Consejo (54), de la Comisión Europea (3), así como participantes de los Paneles de Ciudadanos Europeos (80) o participantes de eventos nacionales y Ciudadanos Nacionales Paneles (27), entre otros.

La CoFoE llega a su fin: hora de hacer un seguimiento

El año de discusión, debate y colaboración entre ciudadanos y políticos sobre el futuro de Europa culminó con un informe, que fue presentado el pasado 9 de mayo a los presidentes de las instituciones de la UE. Es el resume detallado de todas las contribuciones en la plataforma desde su inicio en abril de 2021 hasta el pasado 9 de mayo, cuando la CoFoE concluyó sus trabajos.

Las instituciones reciben las conclusiones de la CoFoE. PARLAMENTO EUROPEO

El informe presenta 49 propuestas y más de 320 medidas con objetivos concretos. Ahora corresponde al Parlamento Europeo, al Consejo de la UE y a la Comisión Europea hacer un seguimiento, cada uno según su ámbito de competencia.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa en números

Participantes en la plataforma: 53.464

Participantes en el evento: 721.487

Ideas: 18.854

Comentarios: 22.167

Eventos: 6.661

Adhesiones: 72.853

Los temas abordados han sido:

Cambio climático y medio ambiente

Salud

Una economía más fuerte, justicia social y empleo

La UE en el mundo

Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad

Transformación digital

Democracia europea

Migración

Educación, cultura, juventud y deporte

Otras ideas

Sigue aquí un resumen de las propuestas de ciudadanos concretos que más apoyos han recibido del resto de europeos (de los cientos de ellas, hemos seleccionado las cuatro que más adhesiones se han ganado en cada tema).

Cambio climático y medio ambiente (3748 ideas)

1. Fin de las subvenciones a los combustibles fósiles

Dieter Daniëls. Propone detener todas las subvenciones, directas e indirectas, a los combustibles fósiles. Los miles de millones ahorrados podrían utilizarse para financiar un nuevo acuerdo ecológico muy ambicioso.

2. Potenciar la red ferroviaria europea para hacerla más accesible

Piotr Kowalik. Demanda este ciudadano que la UE potencie su red ferroviaria. Para ello plantea un servicio de billetes paneuropeo en el que se pueda comprar un billete para un viaje con diferentes operadores en distintos países; conexiones ferroviarias de alta velocidad entre las principales ciudades como alternativa real a los vuelos; completar la electrificación de todas las conexiones; garantizar la conexión a Internet por Wi-Fi en los trenes; promover las conexiones ferroviarias nocturnas; y apoyar el desarrollo de conexiones ferroviarias regionales autónomas

3. Prohibición de la pesca con cebo vivo en la UE

Amandine. La pesca con cebo vivo consiste en utilizar un animal vertebrado vivo como cebo, normalmente un pez. Se utiliza tanto en la pesca comercial como en la recreativa. Esta ciudadana europea pide que se prohíba la pesca con cebo vivo dentro de la UE, así como la cría, el transporte y la comercialización de los peces utilizados como cebo vivo.

4. Reforestar Europa

Eduardo Rafael Moreira Dos Santos. Asegura este ciudadano portugués que «Europa se está volviendo cada vez más árida, si no se frena, tendrá consecuencias desastrosas que podrían llevar a la desertificación de varios países del sur». Considera que la plantación de árboles es imperativa y hay que iniciar esta batalla, como si se tratara de una pandemia: plantar millones de árboles al año es posible. Para hacer frente al cambio climático propone plantar árboles: «Necesitamos urgentemente el esfuerzo de nuestros líderes mundiales para afrontar este tema como el más urgente».

Los participantes en uno de los paneles de la CoFoE, en Bruselas. PARLAMENTO EUROPEO

Salud (1162 ideas)

1. Más tecnologías de longevidad saludable de contenido científico

Attila Csordas. Este representante de la Iniciativa Europea de Longevidad (presente en más de 13 países de la UE), proponer compromisos legales, presupuestarios, regulatorios e institucionales efectivos para permitir la investigación y las tecnologías de longevidad saludable intensivas en ciencia, ensayos clínicos geroprotectores centrados en el envejecimiento a gran escala y un acceso equitativo a estas tecnologías para aumentar la esperanza de vida saludable en la Unión Europea.

2. Más investigación sobre la encefalomielitis miálgica

Evelien Van Den Brink. La encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica es una enfermedad debilitante y de larga duración. Se estima que el 0,4% de la población está afectada, lo que indica que hay aproximadamente 2 millones de ciudadanos en la UE que la padecen EM/SFC. Esta ciudadana propone oportunidades de financiación dentro del programa Horizonte Europa que se centren en los patomecanismos de enfermedades graves, poco conocidas, con pocas opciones de tratamiento y una elevada carga de enfermedad.

3. Más investigación sobre el envejecimiento y la longevidad

Jochen Schütz. En su libro verde sobre el envejecimiento, la UE señala el envejecimiento de la población como un gran problema para su futuro. «Lamentablemente, la investigación sobre la longevidad para detener o revertir el envejecimiento en los seres humanos como una solución quedó fuera del documento», dice Schütz. Por eso propone que la UE invierta y promueva activamente la investigación sobre la longevidad y el antienvejecimiento para mantener a la población joven y sana y ahorrar enormemente en los futuros costes sanitarios.

4. Cambiar el Tratado para reforzar las competencias en salud

Juuso Järviniemi. Los actuales tratados de la UE sólo otorgan a ésta la facultad de «apoyar, coordinar y complementar» las acciones de los Estados miembros en materia de salud pública. Durante la pandemia de COVID, ha quedado claro que la acción europea es necesaria para combatir los grandes riesgos sanitarios transfronterizos. Por eso, este ciudadano finlandés propone convertir la sanidad en una «competencia compartida» entre la UE y los Estados miembros. El resultado es que la UE tendría poderes más claros para aprobar leyes sobre salud pública y responder a las crisis.

Economía más fuerte, justicia social y empleo (2194 ideas)

1. Pilar europeo de derechos sociales para una economía social de mercado

Confederación Europea de Sindicatos. La aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales (EPSR, por sus siglas en inglés) y la vinculación de la realización de los derechos de este pilar con el objetivo del Tratado de la Unión Europea como «economía social de mercado, tendente al pleno empleo y al progreso social». El objetivo es garantizar la coherencia de las políticas e iniciativas de la UE con ese objetivo, incluso mediante una posible inclusión del Pilar en los Tratados.

2. Un protocolo en los tratados para frenar el ‘dumping’ salarial

Kim Söderström. Este ciudadano sueco afirma que «la delincuencia laboral afecta a los trabajadores extranjeros que son explotados, a los que ven cómo se deterioran sus condiciones y a las empresas serias de toda Europa que se ven superadas por los tramposos». Asegura que «la UE permite este engaño y se interpone cuando los gobiernos o los sindicatos quieren tomar medidas» y propone que la UE introduzca un protocolo social en el Tratado para que los derechos sociales y sindicales nunca puedan ser vistos como obstáculos al mercado interior.

3. Un ingresos básico incondicional en toda la UE

Ronald Blaschke. Propone lo que se suele llamar renta básica universal en toda la UE, «para garantizar la existencia material de cada persona y la oportunidad de participar en la sociedad». Según la propuesta de este ciudadano ese ingreso serúa universal, individual, incondicional y suficientemente alto para proporcionar un nivel de vida decente.

4. Comenzar a luchar contra los paraísos fiscales dentro y fuera de la UE

Christopher Camps. Cuenta que cada año, los Estados miembros de la UE pierden miles de millones de ingresos por la evasión y la elusión fiscal. «Empresas y particulares aprovechan las lagunas de la normativa nacional, europea e internacional para reducir su carga fiscal… No sólo en el extranjero, sino también en Europa hay estados miembros como Irlanda, Luxemburgo o los Países Bajos, que se benefician de estas prácticas», asegura. Por eso propone denunciar claramente a los paraísos fiscales y tomar medidas para contrarrestarlos, como un impuesto mínimo a nivel mundial/de la UE.

La UE en el mundo (1448 ideas)

1. Reforma de la política comercial y relanzamiento del multilateralismo

Confederación Europea de Sindicatos. Según la CES, la reforma de la política comercial y de inversiones debería tener como eje central: la creación de puestos de trabajo decentes y la protección de los derechos fundamentales y humanos, incluidos los derechos de los trabajadores y de los sindicatos; la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad y la conformidad con el Acuerdo de París sobre el cambio climático; la salvaguardia de los servicios públicos de alta calidad; y el fortalecimiento de la base industrial de Europa. Además, defienden que la UE debería poder contribuir a un relanzamiento del multilateralismo mundial.

2. La creación del Ejército Europeo

Wilhelm Miklus. Defiende que la UE debería empezar a centrarse en la integración de las fuerzas armadas de sus estados miembros. «Estoy convencido de que, para que la Unión Europea avance, debe empezar a introducir medidas para la seguridad tanto de los actuales Estados miembros como de los futuros, que están en peligro debido a la agresión extranjera, y poner la responsabilidad de la seguridad continental firmemente en nuestras manos». asegura.

3. Política exterior basa en la mayoría absoluta

Bruno Gallo Santacruz. En su opinión, para que la UE tenga una voz fuerte y coherente en materia de política exterior, sería necesario que todas las decisiones de «política dura» pudieran tomarse por mayoría absoluta, por ejemplo, 3/4 de los Estados miembros. Hoy, un solo Estado puede bloquear esa política común mediante un derecho de veto de facto. Por ello, propone que la UE avance hacia un sistema en el que la mayoría absoluta de los Estados miembros (con el apoyo de una mayoría simple de los miembros del Parlamento de la UE) pueda tomar medidas ejecutivas y generar una verdadera política exterior.

4. Autonomía de defensa estratégica

Savvas Papaiacovou. La Unión Europea debería convertirse en una entidad autónoma en la escena mundial. Debe desarrollar absolutamente la capacidad de defenderse a sí misma y a sus intereses si es necesario. Papaiacovou asegura que «nuestros valores e ideas pueden convertirse en un faro para la humanidad, para la historia, una vez más. Es nuestro deber».

Valores y derechos, Estado de Derecho y seguridad (1767 ideas)

1. 10 millones de voces: que el catalán sea lengua oficial de la UE

Margarida Payola. Recuerda esta ciudadana europea que, hoy en día, la lengua catalana está excluida de la legislación de la UE. Y afirma que los ciudadanos europeos deberían poder relacionarse plenamente con la administración en su lengua materna. Defiende que aunque no sea posible en la práctica hacer oficiales todas las lenguas europeas, las que hablan millones de europeos pueden y deben recibir este estatus. «Por lo tanto, pedimos que se modifique el reglamento correspondiente para añadir el catalán, una lengua hablada por más de 10 millones de europeos y comprendida por 12 millones en tres Estados miembros de la UE (España, Francia e Italia), que es la lengua oficial de un Estado soberano (Andorra) y que se enseña en más de 150 universidades de todo el mundo, a la lista actual de lenguas oficiales de la UE», concluye.

2. Defensa de la democracia y el Estado de Derecho sin doble rasero

Alistair Spearing. Asegura que la UE ya no defiende la democracia y las libertades civiles con el mismo vigor que antes: «Las libertades civiles y los derechos humanos no pueden seguir considerándose como meras monedas de cambio para obtener ventajas políticas o económicas en un quid pro quo; las infracciones graves no pueden seguir respondiendo con simples expresiones de «profunda preocupación». Propone que la regla de la unanimidad para el artículo 7 del TUE debería cambiarse por la votación por mayoría cualificada para evitar dejar la puerta abierta a los abusos.

3. Reforzar la aplicabilidad de los instrumentos de derechos humanos

Confederación Europea de Sindicatos. La aplicabilidad de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE debería reforzarse y eso pasa, según la CES, por la necesidad de que la UE respete su obligación legal de adherirse al CEDH, para introducir una obligación legal en los Tratados para que la UE también se adhiera a la Carta Social Europea (revisada) y a sus Protocolos, como medio para someter el ordenamiento jurídico de la UE al escrutinio externo en términos de cumplimiento de los derechos humanos, y para presionar a la UE para que ratifique los instrumentos internacionales, de la OIT y europeos de derechos humanos pertinentes, incluido el Convenio de Estambul.

4. Mecanismo sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales

Leonie Martin. Este ciudadano asegura que algunos actores políticos intentan comprometer los valores de la UE acaparando más poder del que les está legalmente permitido, violando los derechos de grupos o individuos, limitando la libertad de los medios de comunicación y socavando la independencia del poder judicial. Para frenar estos procesos, Leonie Martin propone: introducir un mecanismo de revisión de la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales; recomendaciones específicas para cada país adoptadas por la Comisión Europea; y medidas preventivas y correctivas adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo por mayoría cualificada.

Transformación digital (1072 ideas)

1. Digitalización justa

Confederación Europea de Sindicatos. Basándose en los derechos humanos, la CES plantea mantener y reforzar la protección de los trabajadores, evitar la vigilancia desproporcionada e indebida en el trabajo, prohibir los tratos discriminatorios basados en algoritmos sesgados y evitar el abuso de la protección de datos y la privacidad. Proponen también reforzar la negociación colectiva y la participación de los trabajadores en el diseño, el despliegue, el uso y la supervisión de la tecnología de IA y la estrategia de datos.

2. Financiación pública del software/hardware de código abierto

Paul Jerchel. Defiende que las instituciones europeas deberían convertir en norma la publicación de libre acceso de la documentación técnica y la información complementaria de los proyectos industriales y de investigación financiados con fondos públicos. Según Jerchel, hacerlo permitirá crear sistemas de innovación igualitarios que permitan a las personas de todos los Estados miembros acceder a los resultados de los programas de financiación. Esto, asegura, también creará un valor añadido para la educación y la resiliencia social.

3. Por una IA ética: promover el debate y evitar desigualdades

Universidad de Turín. La Comisión Europea y el Parlamento persiguen un enfoque de la UE sobre la Inteligencia Artificial (IA) basado en los valores, que garantice que la tecnología que se comercialice esté «centrada en el ser humano, sea sostenible, segura, inclusiva, accesible y fiable», promoviendo la normativa, la financiación de la investigación, la creación de capacidades y las competencias digitales avanzadas. Por ello, esta universidad italiana propone que, en paralelo a una legislación que contenga los riesgos de la IA, se cree una conciencia generalizada por parte de los ciudadanos sobre las oportunidades y los desafíos de la IA para garantizar la adopción de dichas legislaciones.

4. Fabricación de chips en Europa

Erik Knauer. Propone establecer y promover la fabricación propia de chips en Europa para poder abastecer de hardware a la economía digital europea de forma autosuficiente. Recuerda este europeo que la UE depende casi por completo de América y Asia Oriental para sus necesidades tecnológicas y que la producción de chips es una tecnología de futuro indiscutible.

Democracia europea (2539 ideas)

1. Por un mecanismo de claridad sobre el derecho de autodeterminación

Jaume Bardolet. Según este ciudadano, la UE debe dotarse de las herramientas institucionales y jurídicas necesarias para resolver los conflictos democráticos de soberanía dentro de sus propias fronteras: «Europa no puede ser una camisa de fuerza incapaz de responder a las diferentes demandas democráticas de los pueblos que la componen». En ese sentido, propone que se respete el derecho de las naciones y pueblos sin Estado a decidir democráticamente su propio futuro. Para ello aboga por la creación de un mecanismo de claridad a nivel de la UE, destinado a facilitar y resolver por medios democráticos las eventuales disputas de autodeterminación.

2. Juntos somos más fuertes: una Federación Europea democrática

Leonie Martin. Este ciudadano considera que ahora mismo la UE no puede alcanzar todo su potencial para servir a los ciudadanos en casa y promover sus valores en el extranjero. Por eso propone constituir una Federación Europea democrática. Paa ello, una Asamblea Constituyente debería desarrollar una Constitución Europea, con un Parlamento Europeo reformado, compartiendo sus poderes legislativos con un Senado Europeo (Consejo reformado), con leyes adoptadas por mayoría simple en ambas instituciones (mayoría cualificada para asuntos constitucionales), un Gobierno Europeo (Comisión reformada) y un Tribunal de Justicia.

3. Suprimir el veto del Consejo

Maia Mazurkiewicz. Según esta europea, ningún gobierno nacional de la UE debería poder dictar su voluntad a los demás miembros. Sin embargo, tal poder ha existido desde la fundación de la UE. Esto se debe a que, en muchos ámbitos políticos, cualquier Estado miembro puede bloquear cualquier decisión ejerciendo un veto, con graves consecuencias. Por ello, esta mujer propone el fin de este poder de bloqueo y lo sustituyan por el sistema de votación por mayoría cualificada que ya se aplica con éxito en algunos ámbitos políticos.

4. Un plan para una democracia europea basada en los ciudadanos

Hannah Gohlke. Esta ciudadana considera que «necesitamos una nueva energía en Europa. Nuevas ideas, nuevas ambiciones y nuevas reglas». La UE, sostiene, necesita ser reformada y para ello propone permitir la democracia representativa europea. Por ello pide que se reduzcan los umbrales para presentarse a las elecciones de la UE. También propone una Europa Federal con un Gobierno Europeo que sea elegido por el Parlamento Europeo; garantizar la capacidad de actuación de la UE decidiendo por mayoría en todos los asuntos en el Consejo y transformando el Consejo de la UE en una segunda cámara legislativa que represente el elemento federal de Europa; y, finalmente, facultar a los diputados del Parlamento Europeo para que representen plenamente los intereses de los ciudadanos al poder proponer legislación.

Migración (948 ideas)

5. Una política de migración y asilo, basada en el respeto de los derechos

Confederación Europea de Sindicatos. Propone garantizar una redistribución justa de los refugiados en toda Europa y asegurar una mejor integración de los refugiados y solicitantes de protección internacional en el lugar de trabajo. Una política europea más concreta y justa en materia de migración económica, que establezca vías legales de entrada y fomente una política de integración basada en el respeto de los derechos y la igualdad de trato tanto de los trabajadores locales como de los migrantes, como herramienta clave para hacer frente al impacto social de los flujos migratorios.

6. No más inmigración de países no europeos ni de primera palabra

Felix Cofoe. Este ciudadano pide detener toda la inmigración a la UE de países no europeos o que no sean del primer mundo.

7. Expulsión de la UE

Dike Unknown. Propone la expulsión rápida de la UE de quien cometa un delito grave. La toma de huellas previa y que quienes abusan de ayudas no tengan derecho a quedarse.

8. Sin fronteras para la humanidad: una política de inmigración única

Diletta Alese. Esta ciudadana asegura que la UE ha demostrado no estar preparada para el movimiento de solicitantes de asilo y migrantes hacia Europa. Defiende que la UE debería desarrollar una Política Única de Inmigración supervisada por el Parlamento Europeo para garantizar el control democrático; ayudar a los Estados miembros a gestionar la migración y garantizar un reparto proporcional de su responsabilidad de aceptar a los solicitantes de asilo y refugiados respetando los derechos humanos, lo que implica la reforma del Reglamento de Dublín; establecer operaciones conjuntas de rescate, así como vías seguras y legales para los solicitantes de asilo en Europa, acompañadas de una política de retorno equilibrada; y definir normas comunes para los servicios de asistencia e inclusión de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes.

Educación, cultura, juventud y deporte (2060 ideas)

9. Mejorar radicalmente el aprendizaje de idiomas

Sean O Riain. Su propuesta se refiere a un innovador programa Erasmus+ que ha dado buenos resultados en el aprendizaje de idiomas en varias escuelas primarias de 3 países de la UE (Bulgaria, Croacia y Eslovenia), el programa «Acelerador Multilingüe». Pide a la UE que anime a los Ministerios de Educación de los 27 países de la UE a reproducir este programa escolar.

10. La UE no puede financiar la precariedad

Confederación Europea de Sindicatos. Denuncia que la UE no puede financiar la precariedad. Y propone que todos los trabajadores y desempleados tengan acceso a la protección social, incluidos los jóvenes. Piden normas de calidad, que deben ser vinculantes para todos los puestos de trabajo creados en el marco de los planes de recuperación de la UE y nacionales.

10. Una lección de esperanto para los escolares de la UE

Louis v. Wunsch-Rolshoven. Millones de personas han aprendido el esperanto, y cientos de miles lo hablan regularmente. Asegura esta persona que es «por su ingeniosa estructura, el esperanto puede aprenderse en aproximadamente una cuarta parte del tiempo que se tarda en aprender la mayoría de las demás lenguas europeas, incluido el inglés». Defiende que «la comunidad lingüística del esperanto ha creado una esfera pública europea en la que participan ciudadanos de todos los países de la UE».

11. Creemos una radiotelevisión pública europea

Mattia Galante. Todos los países de la UE tienen sus propios servicios públicos de radio y televisión. Comenta este ciudadano que como servicios nacionales, «a veces no pueden seguir la política europea y cubrir temas comunes». Recuerda que Euronews fue un primer experimento con un medio informativo europeo y ahora es propiedad de una empresa extranjera, mientras que ARTE sigue teniendo un alcance y un tamaño limitados. Por eso asegura que «es hora de que la UE cree su propio servicio público de radiodifusión para producir contenidos europeos y promover la cultura europea en la UE y en el extranjero».