Uñac dijo que ya está funcionando “el 92% de la actividad económica”

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, afirmó que ya está funcionando “el 92% de la actividad económica de la provincia”, y adelantó que “es muy probable” que a partir de mañana se autoricen las caminatas en algunos sectores, en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Son mil obras que están registradas y tienen un promedio de 8.000 trabajadores. Ese número en una provincia grande es muy poco, pero para San Juan es un número muy significativo”, indicó en una entrevista que publica hoy el portal Infobae.

Además, recordó que la agricultura y ganadería nunca se paralizaron y “la minería estuvo parada diez días, pero después volvió con un protocolo, tanto la metalífera como la no metalífera”.

En ese marco, el último lunes volvió la industria y el comercio con protocolos de circulación, pero este último sector “no volvió con toda la fuerza”, admitió el gobernador sanjuanino. Para Uñac, queda pendiente también el turismo, “que está paralizado en el mundo”.

Con la obra pblica como gran protagonista para la recuperacin econmica, mantuve un encuentro con referentes de la Cmara de la Construccin delegacin #SanJuan, para dialogar sobre la planificacin y ejecucin de construcciones en materia de vivienda y minera. #ObrasSJ pic.twitter.com/L0oqbNxyfi Sergio Uac (@sergiounac) May 13, 2020

“El sanjuanino ha entendido que primero teníamos que proteger el trabajo y el bolsillo, y después, en ese marco, ir sumando nuevas actividades”, subrayó el mandatario, quien explicó que desde que llegó la pandemia a la Argentina solo hubo tres casos registrados en su provincia, todos importados y sin circulación local del virus.

Sobre la gestión en estas circunstancias, contó que estableció dos comisiones, “una sanitaria y otra económica” con las que fueron discutiendo y lanzando medidas hasta tener hoy “el 92% de la actividad económica de la provincia” en movimiento.

En materia de finanzas locales, admitió que el efecto será “fuerte”, y que “el mayor impacto es la coparticipación nacional” ya que “un 30% de los ingresos son provinciales y un 70% son nacionales”.

Uñac además contó que armaron seis hospitales de campaña “que totalizan un número que está por encima de las proyecciones” que hacían respecto de los infectados, en caso de que el virus llegara a volver a avanzar en San Juan.

“Yo no descarto que si el estatus sanitario varía en negativo en mi provincia, todo lo que avanzamos podamos, en algún punto, retrocederlo. No sé si en su totalidad, pero retroceder en parte. Estoy trabajando para que no se dé”, explicó.

También consideró que “la elevación de contagios va a ser imparable. Lo que se está tratando es de parar la velocidad con la que nos vamos a contagiar”.

“Yo creo que no estamos al final. Ni siquiera creo que estemos en el medio. Estamos arrancando, con una fase avanzada de inicio, pero todavía falta bastante para concluir esto”, dijo sobre la situación frente a la pandemia.