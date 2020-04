Uñac se reunió con los equipos que realizaron el protocolo del Comité COVID-19 San Juan

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, presidió este lunes una reunión con los equipos que fueron convocados para desarrollar el Protocolo COVID-19, el cual le ha permitido a San Juan ser una de las provincias con menor cantidad de contagios de coronavirus y el reinicio paulatino de algunas actividades que impulsan el desarrollo económico provincial. Durante el encuentro, el mandatario estuvo acompañado por quienes encabezan el trabajo de los mencionados equipos, el vicegobernador Roberto Gattoni y el titular de la Secretaría de la Gestión Pública, Andrés Rupcic.

Precisamente el secretario de la Gestión Pública destacó en el inicio de los discursos “el trabajo de dos equipos: el Comité de Crisis COVID-19, que realizó el protocolo provincial que rige en la provincia y un segundo equipo integrado por las direcciones de Informática y de Gobierno Abierto, que ha trabajado en la para implementar los requerimientos realizados desde los distintos ministerios y áreas involucradas, como el desarrollo de los sitios web para tramitar el Módulo Alimentario, gestionar permisos de circulación y Ciudadano Digital. Entendemos que han trabajado con muchísimo compromiso y responsabilidad y queremos poner en valor y agradecer su tarea”.

Por su parte, el vicegobernador Roberto Gattoni coincidió en elogiar la tarea de los equipos mencionados: “Han realizado una ardua tarea, trabajando a destajo durante la confección del protocolo y una vez puesto en marcha para garantizar su implementación. Ha habidos momentos complicados que han sabido resolver y se merecen su reconocimiento”.

Seguidamente, el gobernador Sergio Uñac consideró “que esta pandemia nos deja múltiples enseñanzas. En primer lugar, pone en evidencia la extrema vulnerabilidad del ser humano. Llegó de manera sorpresiva y ni siquiera los países más avanzados pudieron encontrar rápidamente un camino para afrontar la pandemia. En este marco, Argentina se puso al frente y lo hizo muy bien; esto no es un análisis político sino institucional. Nos pusimos a trabajar codo a codo y se conformaron equipos, esa ha sido la clave para poder enfrentar esta situación tan complicada de la mejor manera”.

El gobernador agradeció y destacó el trabajo realizado por los equipos bajo las órdenes de Gattoni y Rupcic: “Hemos tratado de equilibrar las tensiones entre la crisis sanitaria y la crisis económica, siempre poniendo en primer lugar la salud de los sanjuaninos, pero en definitiva es necesario comenzar a poner un ojo en el desarrollo económico de la provincia. Hay mucha gente que puede afrontar esto trabajando menos o trabajando desde su casa, pero hay un sector muy importante de la sociedad sanjuanina integrado por cuentapropistas, trabajadores informales, los que no tienen trabajo y aquellos que han perdido su trabajo a causa de la pandemia, entonces hemos tratado de encontrar un equilibrio que ha sido posible gracias al trabajo de estas dos comisiones”.

Uñac puso de relieve además los resultados positivos que ha alcanzado la provincia gracias al esfuerzo conjunto y organizado de las áreas intervinientes: “Anticipamos la situación y lo hicimos de la mejor manera. Lo pudimos hacer gracias al trabajo en equipo de estas comisiones y el resultado de esta labor es que San Juan está entre las provincias con menor cantidad de contagios. Esto muestra que el ser humano es solidario, es importante que ante situaciones de esta magnitud podamos exhibir lo mejor de cada uno de nosotros y es lo que ustedes han exhibido durante este tiempo”.

“Hoy han solicitado autorización numerosas obras privadas que estaban detenidas en la provincia de San Juan. Eso puede representar 3 mil a 5 mil trabajadores, cuyas familias tenían suspendidos sus ingresos porque no podían trabajar. Con organización, con anticipación, hemos dado inicio a ciertas actividades solo porque hay un Gobierno ordenado que ha marcado el camino que tenemos que seguir para que San Juan, sumando las nuevas excepciones, hoy esté con mucha más gente trabajando y con más circulación, siempre respetando el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, agregó el mandatario.

Para cerrar, el gobernador aseguró que “San Juan ha mostrado mucho compromiso y en definitiva, no solo el Gobierno sino todos los sanjuaninos, estamos priorizando la salud pero también poniendo un ojo en las actividades económicas. El gran desafío de aquí en más es no descuidar lo sanitario pero darle lugar a lo económico porque si no vamos a tener una sociedad que empiece a exhibir ciertas complicaciones. Si seguimos estas directivas vamos a salir en forma ordenada de esta situación”.