Uñac votó pensando en la Corte Suprema: «No compartimos su fallo, pero lo hemos cumplido»

Luego de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia suspendiera las elección para la gobernación en San Juan, los ciudadanos de esa provincia pudieron este domingo solo elegir a quienes ocuparán las 36 bancas disponibles en la Legislatura provincial, además de 19 intendentes municipales y respectivos concejos deliberantes, sin que se sepa todavía qué pasara con la postulación del gobernador Sergio Uñac.

Ya entrado al mediodía, el mandatario fue a votar a una escuela de Pocito, ocasión en la que reiteró sus críticas al Máximo Tribunal, insistiendo en que «acató el fallo (que suspendió las elecciones a gobernador) pero no lo comparte». Además, calificó la jornada como un «hecho raro e inédito».

«Hemos cumplido el fallo de la Suprema Corte. No lo compartimos, desde ya, pero lo cumplimos. Así que se están votando todas las categorías exceptuando gobernador y vice, un hecho raro, inédito, pero somos respetuosos y acatamos el fallo», expresó el funcionario provincial una vez fuera del cuarto oscuro.

En este sentido, reiteró: «Yo tomé el camino de acatar el fallo. Soy abogado, mi profesión es esa, y no puedo no acatarlo. Puedo no compartirlo, que es lo que estoy expresando, pero hay que acatarlo».

De todas formas, Uñac insistió con reproches a la Corte Suprema y cuestionó que «va a haber una cámara conformada y no va a haber gobernador». «Por ahí el fallo eso no lo contempló», señaló y sugirió que «fue una medida extemporánea» en base a la poca anticipación con la que se dictó el fallo que suspendió las elecciones de este domingo.

«Si eran 30 días quizás no estaríamos votando hoy, o estaríamos votando con boletas completas, con todas las categorías. Pero tres días antes, la declaración interamericana de derechos humanos dice que no se deben vulnerar los derechos políticos de la sociedad. La sociedad me expresa que quería votar y definir todo«, agregó.

Además, el mandatario provincial apuntó contra el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y sostuvo: «Lo único que sé es que anticipó en San Juan, una semana antes, lo que la Corte hizo una semana después. Vino acá una semana antes de la suspensión y dijo ‘la Corte se tiene que expedir porque esta persona está inhabilitada'».

Sergio Uñac: «La Corte Suprema suspendió nuestra voluntad de elegir»

Asimismo, añadió: «Yo creo en la Justicia, lo digo en serio. Creo que la Justicia se va a expedir y los invito a todos a leer el Artículo 175 anterior y el 175 posterior, van a ver que está eliminada la inhabilidad o vinculación entre el gobernador y el vice, además en el momento donde se modificó la Constitución yo era intendente, yo no modifiqué la Constitución«.

«La constitución me habilita a un periodo más», afirmó Uñac y concluyó: «Hay que ceñirse a lo que dicen las constituciones, y si no te gusta tenés que promover un cambio constitucional, una reforma. Lo básico para un país es el respeto a las instituciones, y la vulneración de tres días antes paralizar una elección con un proceso disparado y una campaña terminada, es suspicaz«.

AS./HB