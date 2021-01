Unánime pedido para aplicar la Ley Micaela en clubes santiagueños – MundoPolítico

Tras la repudiable y machista arenga del preparador físico de Güemes de Santiago del Estero, Diego Kofler, diferentes organizaciones no gubernamentales, movimientos y colectivos feministas de Santiago del Estero salieron a realizar el pedido unánime de la implementación urgente de la Ley Micaela en los clubes santiagueños.

El ansiado ascenso del Gaucho se vio opacado por la charla discriminadora y denigrante de Kofler a sus dirigidos, en la que usó que la figura de la mujer para “motivar” al plantel. La arenga se viralizó rápidamente y generó el repudio en las redes sociales.

Como se recordará, la Cámara de Diputados local aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Micaela N° 27.499, mediante la Ley Provincial N° 7.290; a partir de la cual ahora se busca impulsar la implementación en instituciones deportivas locales.

La llamada Ley Micaela, en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años y militante del Movimiento Evita que fue víctima de femicidio, obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas de género y violencia contra las mujeres.

“La Ley Micaela fue la punta de lanza de las estrategias de movimientos feministas y a medida que se fue implementando aparecieron más y más sectores con necesidad de capacitación y formación en perspectiva de género, entre ellos, el deporte”, expresó recientemente la diputada Georgina Sosa, responsable de la iniciativa presentada en la Legislatura provincial en representación del bloque del Frente Cívico.

NI UNA MENOS SANTIAGO DEL ESTERO

🔊‼Ley Micaela en los Deportes Santiagueños YA ✊🏻✊🏿✊🏽‼

➡️Güemes ha ido al ascenso, dicen. Sin embargo, algunes lamentamos que este logro se haya visto opacado por la arenga de su preparador físico que se hizo viral. En esta sociedad patriarcal está claro que ir al ascenso no es sólo lograr el mérito de subir de categoría sino y, sobre todo, de entender cómo se lo hace: aprendiendo que siempre tiene que ser desde la posesión. Brutal y espectacular.

Lo que dice el entrenador no es algo extraordinario sino todo lo contrario. Es algo del mundo de lo habitual. Algo cotidiano y que se aprende. Lo dicen muchos hombres. Jóvenes, viejos y de mediana edad. Se aprende a dominar el cuerpo de las mujeres. Se aprende, sobre las niñas y mujeres el acto de convertir una humanidad en objeto de placer, de dolor. Así se aprende a ser buen hombre. Buen jugador. Buen macho.

La pedagogía de la crueldad no es más que la pedagogía del buen macho. Racista, patriarcal. Y se convierte en sentido común, y se puede decir muchas veces y hasta de manera “justificada”. Ese es el logro del sentido común. Que no se discute. Se sobreentiende. Esa es la lógica con la que se construye el dominio. También se hace necesaria una reflexión sobre la sexualidad y el goce de las mujeres. ¿A quién le molesta que tengamos sexo con quienes queramos así sea todo el pueblo?

Nosotras, las feministas queremos cambiar el mundo y cambiarlo implica necesariamente saber que lo que dijo Diego Kofler es repudiable. No sólo porque lo dijo él, sino porque representa un sentido común racista y patriarcal que hay que desterrar de la sociedad.

Desde Ni Una Menos Santiago del Estero repudiamos sus dichos y exigimos a las autoridades del club acciones tendientes a eliminar estas prácticas en todos sus ámbitos.

Solicitamos públicamente la adhesión a la Ley Micaela del Club Güemes y de todos los clubes de nuestra provincia, tal como lo hizo Quilmes en Agosto del 2020, a fin de realizar las capacitaciones en género de todo el plantel, sus directivos, y personal en general.

No podemos seguir permitiendo la naturalización de los cuerpos de las mujeres como objeto de consumo, ni en el fútbol ni en cualquier otro ámbito de la sociedad.

Manifestaciones como las esgrimidas convierte en hostil y peligroso un ámbito de formación y disciplina transitado no sólo por jugadores, sino principalmente por familias y niñes.

Por eso, nosotras también decimos, gritamos, repudiamos y señalamos #VivasYLibresNosQueremos

MUMALÁ SANTIAGO DEL ESTERO

No bancamos misoginos nunca más

➖ Repudiamos los dichos de Diego Kofler, parte del equipo técnico del Club Atlético Güemes, por sus discursos llenos de odio de género y racismo, solicitamos la aplicación de la #LeyMicaela, es urgente que se implementen capacitaciones en temáticas de género y violencia contra las mujeres para autoridades, personal de los clubes y entidades deportivas en cualquiera de sus modalidades.

➖ No permitiremos que se sigan reproduciendo mensajes de odio hacía nosotras. Hace tiempo demostramos que se acabó nuestro silencio.

➖ Es hora de repensar las masculinidades, implentar Educación Sexual Integral acorde a los avances en los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, así como fortalecer las políticas que aporten a construir una transformación cultural y educativa en igualdad de derechos para erradicar todo tipo de violencias.

En nuestras casas, en los ámbitos educativos, en nuestros lugares de trabajo, en los medios de comunicación y también en espacios deportivos como estos urgen acciones para construir relaciones libres de violencias.

Mumalá – Mujeres de la Matria Latinoamericana.

MATRIA / MP LA DIGNIDAD SANTIAGO

‼️⚠️ Desde Matria / Mp La Dignidad Santiago queremos expresar nuestro total repudio a los dichos racistas y machistas de Diego Kofler, actual preparador físico de Güemes.

Si bien festejamos la victoria del club como un acontecimiento de alegría y celebración popular para todos los santiagueños y santiagueñas, no se pueden dejar pasar estas situaciones lamentables.

👉🏻 Kofler no es el primer, ni tampoco el último integrante de un equipo de fútbol en donde estas frases son moneda corriente, por eso nos parece indispensable exigir la Ley Micaela en todos los clubes de nuestra provincia. Porque no son hechos aislados, y porque aunque pasen los años, la violencia machista en el fútbol santiagueño sigue presente.

😡 Las mujeres NO somos un trofeo por el cuál los hombres tengan que competir, y -¿por qué no decirlo?- también tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad de la manera que queramos.

💜 Negras, gordas, putas y trans, venimos a interpelar a cada unx de los que por años hicieron silencio a estos hechos tan aberrantes.

🔥 Calladas y sumisas, nunca más.

¡LEY MICAELA EN EL DEPORTE YA! ✊🏽 ¡Basta de impunidad!

DESKAMISADXS GÉNERO SGO

Desde el Frente de Igualdad de Género Descamisadxs de Santiago Del Estero, queremos expresar nuestros REPUDIO TOTAL a la arenga machista, discriminadora, racista y violenta que un integrante del cuerpo técnico del Club Atlético Güemes utilizó para motivar a los jugadores en un partido de futbol.

Aunque no nos sorprenden este tipo de discursos, exigimos a las autoridades del club que tome las medidas correspondientes asumiendo la responsabilidad social que tiene como institución sobre el ejercicio de esta práctica violenta sostenida bajo el marco de la ley 26 485 sobre la erradicación de violencia de género. Las mujeres y diversidades tenemos derecho a vivir una vida sin violencias y esto tambien implica desarmar los mensajes que reproducen la violencia simbólica, sobre todo cuando son estas personas que se presentan como autoridad en frente a los jóvenes varones.

#RepudioTotal

#QueSeHagaAlgo

#FrenteDeIgualdadDeGenerosDescamisadxsSgo

#TuArengaEsViolencia

